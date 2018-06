Mídia digital e social emerge como a plataforma custo-eficiente para publicação e disseminação de jornais revisados por pares

A maioria das agências de financiamento, como WHO, EMBL, NIH, Welcometrust, etc., também tornaram obrigatório publicar suas pesquisas financiadas em jornais de acesso aberto. Do total de $ 25 bilhões do mercado editorial, consistindo de livros e outras publicações, apenas os jornais científicos das áreas Científica, Tecnológica e Médica (STM) responderam por $ 12 bilhões em 2016. Embora o mercado de jornais STM baseados em assinatura tiveram uma queda significativa para $ 8 bilhões em 2016 (de $ 12,5 bilhões em 2014), a publicação de jornais STM de acesso aberto atingiu $ 900 milhões em 2017. Os pesquisadores estão produzindo 2,5 milhões de artigos anualmente, aumentando o número de artigos revisados por pares e pesquisadores para uma CAGR de 10%. "Essa situação justifica uma necessidade urgente de métricas custo-eficientes de mídia digital e de jornais e artigos para servir a comunidade científica", disse o presidente-executivo da Pulsus e da Omics International, Dr. Srinubabu Gedela.

O surgimento da mídia digital online mudou inteiramente o cenário da publicação científica hoje, por dar prioridade ao fator do impacto do artigo e da métrica de artigos, em vez de ao fator do impacto do jornal. O impacto do artigo é avaliado com base no número de cliques no artigo, visualizações, downloads, compartilhamentos, likes, respostas online que podem produzir e número de vezes que é citado em jornais de revisão por pares. O Dr. Srinubabu Gedela disse que as plataformas de redes especializadas e profissionais, como ResearchGate, LinkedIn e GoogleScholar, bem como outras plataformas de mídia social, como Facebook e Twitter, estão exercendo uma papel crucial no aperfeiçoamento do impacto do artigo.

A Pulsus é uma empresa de serviços de informática da saúde e de tratamento de saúde. Com sede em Cingapura, a PULSUS emprega mais de 5.000 pessoas nos escritórios da Pulsus-Londres, Pulsus-Chennai, Pulsus-Gurgaon, Pulsus Visakhapatnam e Pulsus-Hyderabad.

Contato: contact@pulsus.com, +1-650-268-9744.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/544592/PULSUS_Logo.jpg

FONTE Pulsus Group

SOURCE Pulsus Group