Midway Labs USA empresa líder no mercado de suplementos terá participação de destaque na Arnold Sports Festival em SP

A Midway Labs USA é uma das principais patrocinadoras da Arnold Sports Festival e planeja grandes atrações em seu stand. "A Midway está trazendo diversas novidades de suas linhas internacionais, produtos inovadores de tecnologia americana para atender ao mercado nacional que é um dos que mais cresce no mundo. Hoje a Midway é a empresa que mais investe nesse setor no Brasil e no mundo, nos últimos anos nos tornamos uma das maiores marcas de suplementos do planeta", conta Wilton Colle CEO da Midway Labs USA.

Com stand de 170 metros quadrados a grande atração da Midway será seu time de embaixadores que conta com nomes como: Marcos Mion, Minotauro, Minotouro, Bela Falconi, Felipe Franco e Alice Matos. "Hoje temos o maior time de embaixadores, atletas e formadores de opinião divulgando nossa marca no Brasil e exterior, isso mostra que estamos no caminho certo, os resultados da empresa têm sido expressivos, vamos continuar crescendo e trazendo novidades para nosso time, vamos fazer uma ótima feira" finaliza Andrea Martinato, diretora de marketing da Midway.

