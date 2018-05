Midway Labs USA se torna global a partir dos EUA

Hoje, poucos anos após a mudança, a Midway tem seu centro industrial estabelecido nos EUA, com cerca de 2 dezenas de fabricas produzindo seus produtos. Com uma base na Flórida, estado que tem por tradição apoiar as empresas nos EUA, a Midway foi trazendo para seu processo produtivo, base financeira e estrutura tributária e se utilizando das vantagens oferecidas pelo estado que a torou competitiva a nível mundial.

Internacionalização

As empresas precisam, realmente, se internacionalizar para se tornarem competitivas, diversificarem seus centros de receita e poderem ter um mercado difuso, imunizando-se contra problemas econômicos localizados e crises políticas.

Hoje, com a nova estrutura tributária americana que isenta as matrizes nos EUA de pagarem impostos de suas receitas no exterior, não apenas está trazendo de volta uma grande quantidade de empresas americanas que haviam saído dos EUA para diminuir sua carga tributária, como está motivando empresas de outros países, inclusive o Brasil, para terem suas bases de internacionalização no país, como destaca Carlo Barbieri, presidente da Oxford, maior empresa de consultoria brasileira nos EUA,com 45 anos de existência, dos quais 28 nos EUA.

"Nos planejamentos de internacionalização, além de todo o trabalho necessário nas pesquisas de mercado, Planos de Negócios, o componente tributo tem um peso muito importante, tanto para a empresa como também para quem vai imigrar para dirigir a empresa no exterior", afirma Barbieri.

Midway Global

Com estas condições, a Midway concluiu um projeto de capitalização que trará aos seus cofres cerca de meio bilhão de dólares e que dará condições de se tornar a maior empresa de suplementos a nível mundial em 5 anos, com venda em 90 países.

Toda a capitalização vem com zero de endividamento, pois seus recursos serão de investidores através da legislação de EB-5, que dará um "green card" a cada investidor e sua família.

www.oxfordusa.com

www.midwaylabsusa.com



Jornalista responsável: Fernando Flores

55 21991697387

No site da Oxford www.oxfordusa.com, você tem mais matérias sobre o tema.

FONTE Midway Labs USA/Oxford Group

SOURCE Midway Labs USA/Oxford Group

Related Links

http://www.oxfordusa.com

http://www.midwaylabsusa.com