Miferia levanta US$ 7 milhões para digitalizar as aquisições de estoque no México

Marketplace B2B que conecta varejistas independentes a marcas para acelerar o crescimento em todo o México com fundos da Bain Capital Ventures e da Tiger Global

CIDADE DO MÉXICO, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Miferia, um marketplace mexicano on-line de atacado, anunciou hoje uma rodada de capital semente de US$ 7 milhões coliderada pela Bain Capital Ventures e pela Tiger Global, com participação da Canary, Latitud Ventures e Asymmetric Capital Partners.

A Miferia opera um marketplace atacadista com curadoria que conecta no México lojas de varejo independentes com marcas nacionais em categorias como cosméticos, alimentos e bebidas e decoração para casa. A plataforma apresenta milhares de produtos de mais de 500 marcas, com mais de 30 novas marcas sendo incluídas a cada semana.

"O boom do comércio eletrônico na América Latina levou a uma proliferação de marcas digitais e melhorou a logística da última etapa de entrega aos consumidores", disse Tariq Musa, fundador e CEO da Miferia. "Mas esses desenvolvimentos ainda não beneficiaram os varejistas independentes da região. A missão da Miferia é capacitar essas pequenas e médias empresas em todo o México e, por fim, na América Latina de língua espanhola."

Apesar do rápido crescimento no comércio eletrônico, mais de 90% do varejo no México ainda acontece em seus 2 milhões de lojas físicas. Este mercado continua completamente não servido por ferramentas digitais, com menos de 1% das transações B2B tendo sido feitas on-line. A Miferia capacita os lojistas mexicanos a consolidarem digitalmente seus relacionamentos off-line e os ajuda a crescer, expandindo sua seleção de produtos e oferecendo acesso a melhores termos de crédito.

Enquanto isso, as marcas no México também enfrentam uma variedade de obstáculos: as marcas off-line desistem de margens significativas para distribuidores tradicionais e precisam lidar com o ônus das cobranças em espécie, enquanto as marcas que vendem on-line direto ao consumidor não têm acesso à maior participação das vendas do setor que acontecem nas lojas físicas. A Miferia oferece às marcas mexicanas um canal aprimorado para se conectar com varejistas independentes em todo o país.

"O movimento do comércio atacadista de locais físicos para on-line é um fenômeno global, e acreditamos que os marketplaces B2B on-line finalmente substituirão as feiras de negócios físicas e os canais de distribuição tradicionais na maioria das categorias de produtos e localidades," disse Merritt Hummer, sócio da Bain Capital Ventures. "Estamos muito satisfeitos com a parceria com Tariq para estabelecer a Miferia como a plataforma dominante para o comércio atacadista para varejistas independentes em toda a América Latina, começando pelo México."

Sobre a Bain Capital Ventures

A Bain Capital Ventures é empresa de capital de risco com mais de 10 bilhões de dólares em investimentos em gestão em quatro domínios principais—fintech, aplicativos de software, infraestrutura e comércio. Aproveitando os recursos únicos da Bain Capital, implementamos suporte direcionado em todas as etapas da jornada de construção da empresa. Por mais de 20 anos, a BCV ajudou a lançar e a comercializar mais de 400 empresas, incluindo Attentive, Bloomreach, Clari, Docusign, Flywire, LinkedIn, Moveworks, Rapid7 e Redis. A BCV tem escritórios em São Francisco, Palo Alto, Nova York e Boston e você pode nos seguir no Twitter acessando @BainCapVC.

Sobre a Tiger Global Management

A Tiger Global Management é uma empresa de investimentos com foco em empresas privadas e públicas nos setores de internet, software e tecnologia financeira. Desde 2001, a Tiger Global tem investido em centenas de empresas, em mais de 30 países, em estágios que vão desde o capital semente até o pré e o pós-IPO. A empresa tem como objetivo fazer parcerias com empreendedores dinâmicos que operem empresas líderes de mercado em suas principais áreas de atuação. Os investimentos da Tiger Global incluíram JD.com, UiPath, Stripe, Databricks, Bytedance, Snowflake, Facebook, Alibaba, Procore, Chime, Blend, Nubank, Attentive, LinkedIn, Flipkart e Toast.

Contato:

Tariq Musa

[email protected]

FONTE Miferia

SOURCE Miferia