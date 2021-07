Migração da V2 Consulting para nuvem da Huawei é exemplo de segurança, velocidade e flexibilidade

SÃO PAULO, 1 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder mundial em Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC), realizou a migração para a nuvem do Sistema de Monitoria da V2 Consulting, empresa especializada na gestão da experiência do cliente e eficiência operacional de canais, o que possibilitou melhor tempo de resposta, escalabilidade e maior agilidade na infraestrutura para controle e autonomia sobre os servidores, fator crítico para a entrega de serviços e insights que demandam conexão constante às operações comerciais e de relacionamento.

O Sistema de Monitoria V2 (SMV) ficava hospedado em uma nuvem privada de um provedor de datacenter. Contudo, a consultoria se deparou com a necessidade de migrar para uma infraestrutura mais ágil e que permitisse que ela tivesse mais controle e autonomia sobre os servidores, conseguindo, por exemplo, evoluir em disco, memória e processo de recuperação. Migrar para um ambiente que oferecesse maior facilidade e escalabilidade era um objetivo da V2 Consulting que foi atendido pela oferta da Huawei. "Buscávamos uma empresa que fosse parceira para momentos de emergência quando temos de estudar a melhor solução para demandas pontuais", diz Roney Moraes, gerente de TI da V2 Consulting.

Diante da proposta e dos resultados da prova de conceito durante a negociação, a V2 concluiu que a interface, o ambiente e o painel oferecidos pela Huawei supriam toda a necessidade de controle e escalabilidade. "Podemos ampliar banda de internet, memória e disco de maneira fácil e com preço definido. Temos uma ferramenta que nos permite ver o custo em relação à necessidade, seja ela pontual ou perene", enfatiza Moraes.

A simplicidade para configurar servidores para gerenciar as aplicações cobriu todas as demandas da V2 Consulting por ampliar a capacidade de processamento durante alguns períodos, como início e fim de mês, voltando depois ao nível anterior. Também chamou a atenção a agilidade para desmembrar um cliente que precisava de isolamento total e colocá-lo em servidor dedicado, assim como a facilidade em subir um novo servidor para uma aplicação específica.

"O que levaria semanas para fazer concluímos em menos de um fim de semana, como criar um servidor do zero ou fazer a transferência de um servidor para outro", relata Moraes. "Temos cliente que exige isolamento total e, através dos recursos oferecidos pela Huawei, conseguimos mostrar para ele que estaria isolado em uma subnet, oferecendo a qualidade e a segurança que ele precisava", completa o gerente de TI da V2 Consulting.

O tempo de resposta e escalabilidade são fatores cruciais para o negócio da V2 Consulting que atua na identificação de falhas e oportunidades que permitam aos seus clientes conquistarem novos consumidores e melhorarem o relacionamento e o pós-venda. "Temos equipes especializadas nos produtos e processos de cada cliente, monitorando todos os canais e pontos de contato, gerando informações de valor para o negócio, insights para correções e alertas para tratamento emergencial de situações críticas que envolvam seus clientes. Temos uma atuação ampla, analisando processos e interações por voz e dados que se utilizam de diversas tecnologias, operacionalizadas por pessoas ou bots. Atuamos desde o mapeamento de oportunidades à implantação de mudanças que melhorem a experiência do cliente e otimizem a eficiência operacional dos nossos clientes", explica Vladimir Valladares, diretor-executivo da V2 Consulting.

A migração, que era a maior preocupação da V2, surpreendeu. "Fizemos uma preparação de guerra, monitorando o risco de algo que inviabilizasse a migração dentro da janela de um fim de semana, mas, com a ferramenta de migração da Huawei, bastou instalar o client no servidor antigo para criar um novo servidor sozinho, copiando as configurações", resumiu Moraes, acrescentando que a tranquilidade em mover as aplicações da nuvem privada para a infraestrutura da Huawei foi fator determinante para assinar o contrato.

Fernando Penna, gerente de desenvolvimento de negócios em nuvem da Huawei, conta que, antes do fechamento, a Huawei ofereceu uma prova de conceito com um arquiteto de soluções acompanhando os testes por 15 dias. "Eles constataram que a nossa solução atendia às demandas quanto a latência e performance", disse Penna. Ele destacou ainda o curto período desde o primeiro contato comercial, prova de conceito, fechamento do contrato e migração da infraestrutura. "Levou entre dezembro de 2020 até meados de janeiro deste ano, um ciclo que, normalmente, tem um prazo médio de três a seis meses", diz Penna.

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo de acordo com a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, a Huawei está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação em mais de 170 países e territórios. Com mais de 197 mil funcionários em todo o mundo, a empresa atende mais de um terço da população mundial. Há 23 anos no Brasil, a Huawei é líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações e possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um centro de distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo.

Para mais informações, visite a Huawei online em www.huawei.com ou siga-nos:

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

FONTE Huawei

SOURCE Huawei