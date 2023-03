Mike Boyd et Christopher Gross nommés présidents de division de Triman Holdings

MORRISTOWN, New Jersey, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Triman Holdings, LLC, (« Triman » ou la « société »), leader dans les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement du marché secondaire militaire, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mike Boyd et de Christopher Gross en qualité de présidents de division, sous la responsabilité directe de Tim Driscoll, PDG de la société. Triman est une entreprise-plateforme d'AE Industrial Partners (« AEI ») et se compose de la combinaison stratégique de Triman Industries, Crestwood Technology Group (« CTG ») et Brighton Cromwell.

Plus récemment, la société a harmonisé ses divisions afin de mettre en œuvre des plans de croissance dynamiques et de fournir un ensemble unique de propositions de valeur aux partenaires équipementiers et aux clients militaires.

M. Boyd, précédemment directeur des ventes, a été nommé président de division pour CTG, un leader en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement fiables et certifiées, avec une expertise dans l'approvisionnement en pièces difficiles à trouver, la gestion de l'obsolescence, l'atténuation des risques et la prévention de la contrefaçon. Il possède 21 ans d'expérience dans les domaines de la vente, des opérations et de la qualité, ainsi qu'un esprit d'amélioration continue dans toutes les fonctions. M. Boyd a joué un rôle clé dans le développement de l'empreinte de CTG dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale et a aidé CTG à devenir un fournisseur agréé et privilégié du gouvernement et des forces armées des États-Unis.

M. Gross, qui a récemment rejoint la société, a été nommé président de division pour Triman Industries et Brighton Cromwell, une société axée sur les données qui fournit des informations concurrentielles sur la chaîne d'approvisionnement DLA et des solutions de prévision pour sa base croissante de partenaires équipementiers. Il possède 13 ans d'expérience en gestion de contrats et de programmes dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. Il a notamment occupé des postes de direction dans les domaines de la production, du soutien et de l'après-vente chez AAR, Northrop Grumman et Navistar Defense. M. Gross a récemment occupé le poste de directeur principal de la gestion des programmes et de directeur général par intérim de l'activité OEM Solutions Government d'AAR.

« Cette nouvelle harmonisation au sein de notre société permettra à nos équipes de mieux se concentrer sur les marchés individuels tout en tirant parti de la proposition de valeur complète pour soutenir nos partenaires et nos clients , a déclaré M. Driscoll. Je suis ravi de travailler avec Mike et Chris pour renforcer notre position de leader sur le marché des chaînes d'approvisionnement, y compris l'amélioration des performances et la gestion de l'obsolescence et des risques. »

À propos de Triman Holdings

Triman Holdings fournit aux marchés gouvernementaux, de la défense et commerciaux des solutions de chaîne d'approvisionnement évolutives et technologiques tout au long des cycles de vie de la plateforme. Des consommables à la gestion de l'obsolescence des systèmes et des pièces, nous maintenons les flottes opérationnelles et sûres. Notre vaste ensemble de solutions de chaîne d'approvisionnement pour l'acquisition et le soutien des programmes, ainsi que nos partenariats avec les équipementiers et notre outil exclusif d'analyse des données pour obtenir des renseignements sur le marché, offrent une valeur unique à nos clients, fournisseurs et partenaires dans les marchés des pièces détachées militaires et commerciales. Triman Holdings est la société mère de Triman Industries, Crestwood Technology Group et Brighton Cromwell. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.trimanindustries.com

www.ctg123.com

www.brightoncromwell.com

À propos d'AE Industrial Partners

AE Industrial Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans l'aérospatiale, les services de défense et gouvernementaux, l'espace, les services publics et de l'énergie, et les marchés industriels spécialisés. AE Industrial Partners investit dans des entreprises de premier plan qui peuvent bénéficier de sa connaissance approfondie du secteur, de son expérience opérationnelle et de ses relations dans l'ensemble de ses marchés cibles. AE Industrial Partners est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'initiative Diversity in Action de l'ILPA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.aeroequity.com.

SOURCE Triman Holdings