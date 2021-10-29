Milan Laser 第 150 間分店隆重開幕，選址美國「音樂之城」

內布拉斯加州奧馬哈2021年10月29日 /美通社/ -- Milan Laser Hair Removal 很高興宣佈開設第 150 間分店。新診所位於田納西州納什維爾綠山地區，是 Milan Laser 在此音樂之城的第四間分店，讓希望脫毛的顧客更方便地獲得激光脫毛服務。

「對於 Milan Laser 來說相當振奮，這對一間公司而言是非常大的成就！」 Milan Laser Hair Removal 聯合創辦人兼行政總裁 Shikhar Saxena 表示， 「我們的第一個地點只有幾名員工，現在我們在全國擁有 150 個地點，共聘請 1,000 多名員工！」

自 2012 年開設以來，Milan Laser 已不會在服務過程向顧客推銷任何脫毛療程，與其他醫美及激光脫毛供應商截然不同。他們獨有的 Unlimited Package™ 包括購買的每個身體區域，以一個實惠的價格保證每個顧客的脫毛效果，因此過程中沒有令人驚訝的成本或修整費用。

Milan Laser 營運總監 Colleen Papek 表示：「我們致力為顧客提供世界一流的顧客服務，同時提供最好的效果。而無論我們作為一家公司有多大成就，我們的使命仍然一樣，這是我們一切工作的宗旨。」

每位顧客都可享有量身打造的治療計劃，提供他們所渴望的永久效果，每種治療都透過移除激光脫毛的黃金標準 Candela genumax Pro 完成。這種雙波長激光將 Alexandrite 和 Nd: YAG laser 技術整合到一部機器中，使治療所有膚色變得更容易和安全。此外，內建式低溫製冷噴霧劑可保護皮膚，並使治療比噴蠟更不痛苦。

Milan Laser Hair Removal 的激光脫毛專家很高興能為以實惠價格，為每位顧客提供光滑皮膚的快樂。這就是為何每位顧客都獲准使用 Milan Laser 提供的經濟實惠、免利息的付款計劃，讓他們可以選擇全額支付或每月低額分期付款。

如欲了解更多關於最新分店和特色或預約免費諮詢，請瀏覽 www.milanlaser.com。

關於 Milan Laser Hair Removal

Milan Laser Hair Removal 在 2012 年由兩位獲得委員會認證的醫療醫生於內布拉斯加州奧瑪哈成立，是美國首屈一指的激光脫毛公司。公司在 23 個州擁有 150 個場所，在全國擁有 1,000 多名員工，他們也是頂級僱主。他們只提供脫毛服務，每月進行 3 萬多次激光療程。在安全、無判斷的環境中，Milan Laser 為所有性別和膚色提供了生命長期的結果，而所有治療方法都由訓練有素的醫療專業人員執行。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.milanlaser.com。

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