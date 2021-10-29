Milan Laser庆祝第150家店开业

这是今年开业的第43家Milan Laser店。

内布拉斯加州奥马哈2021年10月29日 /美通社/ -- Milan Laser Hair Removal非常高兴地宣布第150家门店开业。这家新诊所位于田纳西州纳什维尔的Green Hills，是Milan Laser在这座音乐之城的第四家门店，此次开业让想要光滑无毛肌肤的人士能够更方便地获得行业专家提供的激光脱毛服务。

Milan Laser Hair Removal联合创始人兼首席执行官Shikhar Saxena博士表示： “这对Milan Laser而言非常令人振奋，我们作为一家公司取得了如此长足的进展，的确不同凡响！ 我们的第一家门店只有很少的几名员工，现在我们在全美国开设了150家门店，员工人数超过了1000名！”

自2012年第一家门店开业以来，Milan Laser始终不采用按疗程销售激光脱毛服务的做法，这使其有别于医学水疗和其他激光脱毛提供商。他们的独家Unlimited Package™（无限套餐）包含在顾客为各身体部位所购买的脱毛服务当中，保证每位顾客都能按照单一的可承受价位获得想要的效果，因此治疗过程中不会出现意外费用或附加费用。

“Milan始终能够在竞争中脱颖而出，因为我们致力于为客户提供世界级的服务，同时提供最好的效果，”Milan Laser首席执行官Colleen Papek表示， “无论公司发展到多大规模，我们的使命始终不变，这是我们一切工作的核心。”

每位客户都有定制的治疗计划，提供他们所期望的永久性效果，每一次治疗都采用作为激光脱毛黄金标准的Candela GentleMax Pro来完成。这种双波长激光将Alexandrite和Nd: YAG激光技术结合到同一台机器中，因此可以方便安全地用于所有肤色的肌肤。此外，内置制冷镇静喷雾还可保护皮肤，使治疗不像打蜡脱毛那么疼痛。

Milan Laser的激光脱毛专家充满热情，让每个人都能够以负担得起的价格享受到光滑肌肤带来的快乐。 因此，每一位客户都可获准使用Milan Laser的一款能够负担得起的无息支付方案，可以选择全款支付或按月分期付款。

如需了解有关该公司最新门店和优惠以及预约免费咨询，请访问www.milanlaser.com。

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关于Milan Laser Hair Removal

Milan Laser Hair Removal由两名获医学专科认证的医生于2012年在内布拉斯加州的奥马哈创立，是美国首屈一指的激光脱毛服务提供商。公司在23个州开设了150家门店，在全美国有1000多名员工，因此也是一家大型雇主机构。激光脱毛是公司经营的唯一业务，每个月提供超过3万次治疗。Milan Laser在安全、不对客户进行评判的环境中为所有性别和肤色的人士提供永久性疗效，所有治疗都由训练有素的医疗专业人员进行。如需更多信息，请访问www.milanlaser.com。

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