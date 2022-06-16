Milan Laser Hair Removal 慶祝 10 週年

Milan Laser Hair Removal 聯合創始人兼行政總裁 Shikhar Saxena 醫生表示：「我們挖掘顧客對低於標激光脫毛結果的挫敗感。大多數公司都在銷售有限的治療組合，因此顧客必須不斷回來才能獲得他們想要的結果並支付更多費用。」

此後，Milan Laser 與醫療水療中心和其他激光脫毛供應商區分開來，忠於其醫學根源，並且不按療程次數銷售激光脫毛，這在業內幾乎聞所未聞。

Milan Laser 由兩位醫生創立，一直是一家專注於醫療的公司，在公司十年前成立時秉承至今。他們的醫學專家團隊利用正在進行的醫學研究來不斷完善他們的專有治療方案，以確保他們為所有膚色提供業內最安全、最有效的治療。此外，他們的所有治療均由訓練有素的醫療專業人員進行，並由醫生監督。

至於解決業內常見的不斷支付額外有限治療組合或修飾費用的煩惱，Milan Laser 的獨家 Unlimited Package™ 無限組合可就身體每個部位購買。這項獨特的組合服務為顧客在購買的任何身體部位提供無限次治療。雖然顧客平均在 7 至 10 次治療後，已 95% 沒有生長體毛。

這是 Milan Laser 以實惠價格保證每位顧客的治療結果終生有效，而且更無意外成本或額外費用。如果顧客旅行或遷移，其激光脫毛服務組合會伴隨左右，因為顧客可以在 Milan Laser 全美各地 190 個（並繼續增加）的任何一個據點接受治療，這是該公司的另一項成就。

Milan Laser 聯合創始人兼聯合執行主席 Abe Schumacher 醫生表示：「我為我們在過去十年所取得的成就感到無比自豪，我要感謝一路陪伴我們的每一個人。激光脫毛改變了許多人的生活，我對 Milan 的未來以及我們與顧客建立真正關係的所有機會充滿熱情。」

如欲了解更多關於 Milan Laser Hair Removal 的資訊，請瀏覽：www.milanlaser.com。

關於 Milan Laser Hair Removal

Milan Laser Hair Removal 在 2012 年由兩位獲得委員會認證的醫療醫生於內布拉斯加州奧瑪哈成立，是美國最大的激光脫毛公司。公司在 25 個州擁有 190 個營業據點，在全美擁有 1,000 多名員工，他們也是頂級僱主。他們只提供脫毛服務，每月進行 3 萬多次激光療程。在安全、無判斷的環境中，Milan Laser 為所有性別和膚色提供了生命長期的結果，而所有治療方法都由訓練有素的醫療專業人員執行。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.milanlaser.com。

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