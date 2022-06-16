Milan Laser Hair Removal庆祝成立10周年

"我们着眼于解决差强人意的激光脱毛效果给客户带来的懊恼，" Milan Laser Hair Removal联合创办人兼首席执行官Shikhar Saxena表示， "大多数公司销售的都是有限治疗套餐，因此客户必须不断返回以获得他们想要的效果并支付更多费用。"

通过坚持医学治疗的本源，以及实施业内几乎从未有过的不按疗程销售脱毛服务的做法，Milan Laser脱颖而出，区别于众多医学水疗中心和其他激光脱毛服务提供商。

Milan Laser由两名医生创立，一直是以医学治疗为中心的公司。无论是今天还是十年前公司成立之初，这一点始终如一。公司的医学专家团队利用持续进行的医学研究，不断完善专有治疗方案，以确保为所有肤色提供行业中最安全、最有效的治疗。此外，公司的所有治疗都是由训练有素的专业医疗人员在医生监督下进行。

为解决客户为有限治疗套餐不断支付额外费用或修补费用带来的烦恼，Milan Laser在客户购买任何身体部位的服务时都随附独家Unlimited Package™（无限套餐）。这种独特的套餐服务为客户购买的任何身体部位服务提供无限次治疗——尽管客户平均在7至10次治疗后即可达到脱毛95%。

Milan Laser通过这种方式以经济实惠的价格确保每位客户的终身脱毛效果，让客户无需支付意外开销或附加费用。如果客户旅行或搬家，其激光脱毛套餐也随之迁移，因为客户可以在Milan Laser遍布全国的190家（数量还在增加！）门店的任何一家接受治疗。这是该公司的又一项成就。

Milan Laser联合创始人兼联合执行官Abe Schumacher表示："我为我们过去十年取得的成就感到无比自豪， 我要感谢始终陪伴我们的每一个人。激光脱毛改变了很多人的生活，我热切期待着Milan的未来发展，以及我们与客户建立真诚关系的众多机会。"

要了解有关Milan Laser Hair Removal的更多信息，请访问www.milanlaser.com。

关于Milan Laser Hair Removal

Milan Laser Hair Removal由两名获医学专科认证的医生于2012年在内布拉斯加州的奥马哈创立，是美国最大的激光脱毛服务提供商。公司在25个州开设了超过190家门店，在全美国有1000多名员工，因此也是一家大型雇主机构。激光脱毛是公司经营的唯一业务，每个月提供超过3万次治疗。Milan Laser在安全、不对客户进行评判的环境中为所有性别和肤色的人士提供永久性疗效，所有治疗都由训练有素的医疗专业人员进行。如需更多信息，请访问www.milanlaser.com。

媒体联系人： Bettia Williamson

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