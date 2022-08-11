Milan Laser Hair Removal 為翻新的全國總部揭幕

這家激光脫毛巨頭今年達到幾個重要里程碑。

內布拉斯加州奧馬哈2022年8月11日 /美通社/ -- 美國最大的激光脫毛供應商 Milan Laser Hair Removal 最近為其位於內布拉斯加州奧馬哈擴建和改建後的公司總部揭幕。正如之前宣佈，2022 年 6 月 15 日正值公司成立 10 週年。Milan Laser 的起源可追溯到 Shikhar Saxena 醫學博士和 Abe Schumacher 醫學博士在內布拉斯加州奧馬哈郊區帕皮利恩開設的第一家診所。

Milan Laser Hair Removal 總裁 Liz Allison 表示：「隨著我們繼續在美國擴大足跡，我們很高興能在奧馬哈發展我們的業務。在全國擁有 200 多個營業據點，我們發展迅速，但仍堅持以中西部為中心。我們計劃繼續利用奧馬哈的多元人才庫，為社區帶來更多就業機會。」

連同位於 17645 Wright Street 的 45,000 平方呎新總部，Milan Laser 在奧馬哈都會區還設有倉庫配送中心和客戶服務中心，以適應公司的快速發展。Milan Laser 目前在奧馬哈僱有 442 名員工，在全國僱有 1,000 多名員工。

Milan Laser Hair Removal 聯合創辦人兼行政總裁 Shikhar Saxena 表示：「我們將過去十年的成功歸功於我們在競爭中脫穎而出的承諾 。我們在 27 個州擁有 214 個營業據點，並且數量還在增加中，因我們以一個可負擔的價格保證客戶的終生成果。」

此外，Milan Laser 一直是一家專注於醫療的公司。其醫學專家團隊利用正在進行的醫學研究來發展和完善其專有治療方案，以確保所有供應商為所有膚色提供業內最安全、最有效的治療。此外，他們的所有治療均由訓練有素的醫療專業人員進行，並由醫生監督。

Saxena 醫生表示：「我為我們在過去十年中所取得的成就感到無比自豪，我要感謝一路陪伴我們的每一個人 。激光脫毛改變了許多人的生活，我對 Milan Laser 的未來感到非常興奮。」

如欲了解更多關於 Milan Laser Hair Removal 的資訊，請瀏覽：www.milanlaser.com。

關於 Milan Laser Hair Removal

Milan Laser Hair Removal 在 2012 年由兩位獲得委員會認證的醫療醫生於內布拉斯加州奧瑪哈成立，是美國最大的激光脫毛公司。公司在 27 個州擁有 210 個營業據點，在全美擁有 1,500 多名員工，他們也是頂級僱主。他們只提供脫毛服務，每月進行 5 萬多次激光療程。在安全、無判斷的環境中，Milan Laser 為所有性別和膚色提供了生命長期的結果，而所有治療方法都由訓練有素的醫療專業人員執行。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.milanlaser.com。

傳媒聯絡人： Bettia Williamson

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