Milan Laser Hair Removal揭幕更新的美国总部

这是这家激光脱毛行业巨头今年实现的多个重要里程碑当中的一个。

內布拉斯加州奥马哈2022年8月11日 /美通社/ -- 美国最大的激光脱毛提供商Milan Laser Hair Removal最近在内布拉斯加州奥马哈揭幕了扩大和改造后的公司总部。之前曾发布公告称于2022年6月15日庆祝公司10周年。Milan Laser的发展历程最早起源于内布拉斯加州奥马哈市城郊的帕皮利恩。Shikhar Saxena和Abe Schumacher医生在那里开设了他们的第一家诊所。

Milan Laser Hair Removal总裁Liz Allison表示："我们很高兴当我们继续在美国扩大足迹的时候扩大在奥马哈的足迹。我们在全美拥有200多个网点，并且正在快速发展，但中西部仍然是我们的根。我们计划继续利用奥马哈这里多元的人才库，为社区带来更多工作机会。"

除了在17645 Wright Street的4180平方米新总部，为适应公司的快速增长，Milan Laser还在奥马哈地铁区设有仓库分销中心和呼叫中心。Milan Laser目前在奥马哈拥有442名公司员工，在全美另外还有1000多名员工。

"我们致力于从竞争中脱颖而出，这是我们过去十年来成功的原因。" Milan Laser Hair Removal联合创办人兼首席执行官Shikhar Saxena医生表示， "我们在27个州拥有214个（还在不断增加）网点，因为我们以实惠的价格为客户保证终身的效果。"

此外，Milan Laser始终是一家以医学为中心的公司。公司的医学专家团队利用持续进行的医学研究，不断发展完善专有治疗方案，确保为所有肤色提供行业中最安全、最有效的治疗。此外，所有治疗都是由训练有素的专业医疗人员在医生监督下进行。

"我为我们过去十年取得的成就感到无比自豪，我要感谢跟我们一路走过来的每个人。" Saxena医生表示， "激光脱毛改变了许多人的人生，我对Milan Laser的未来感到非常兴奋。"

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要了解有关Milan Laser Hair Removal的更多信息，请访问www.milanlaser.com。

关于Milan Laser Hair Removal

Milan Laser Hair Removal由两名获医学专科认证的医生于2012年在内布拉斯加州的奥马哈创立，是美国最大的激光脱毛服务提供商。公司在27个州开设了超过210家门店，在全美国有1500多名员工，因此也是一家大型雇主机构。激光脱毛是公司经营的唯一业务，每个月提供超过5万次治疗。Milan Laser在安全、不对客户进行评判的环境中为所有性别和肤色的人士提供永久性疗效，所有治疗都由训练有素的医疗专业人员进行。如需更多信息，请访问www.milanlaser.com。

媒体联系人： Bettia Williamson

资深 品牌战略师

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