Miles protestan en Cuba para exigir derecho a los derechos

Al respecto, Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, expresó que: "Como demuestran las protestas, las voces opositoras y la voluntad de cambio del pueblo cubano continúan expandiéndose, al punto de no poder ya ser ignoradas.

Sin embargo, la historia reciente nos enseña que los ciudadanos organizados de manera pacífica no pueden someter por sí solos a un grupo criminal anquilosado en el poder y dispuesto a ejercer la violencia, como es el caso del régimen totalitario de los Castro y su llamada continuidad. Es necesario que esa ciudadanía tenga el acompañamiento solidario de las acciones y la presión de la comunidad internacional, tanto en la dirección de proteger sus vidas en la Isla, como para apoyar sus demandas de democratización. Por eso ha sido muy importante constatar que hemos sido escuchados en nuestra solicitud de reincorporar al régimen cubano a la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado norteamericano, de donde nunca debió ser sacado en 2015.

Durante años hemos solicitado, primero a la administración Obama y luego a la de Trump, que reincorporen al régimen cubano a la referida lista, por ser lo correcto y lo coherente. Muchos otros cubanos también han insistido en esta designación que reconoce lo evidente: las vinculaciones de los Castros y la cúpula militar del régimen en actividades relacionadas con el terrorismo internacional. Estas acciones incluyen el ofrecer santuario a terroristas norteamericanos, el negarse a las continuas peticiones de extradición de los líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) vinculados al mortífero atentado en la escuela de cadetes de Bogotá en 2019, y el aplicar sistemáticamente el terrorismo de estado contra la propia ciudadanía cubana.

De este terrorismo de estado no solo soy testigo sino víctima directa en Cuba, pues el 22 de julio de 2012, efectivos del Ministerio del Interior de la dictadura, por órdenes que solo pudieron venir de Raúl y Fidel Castro, realizaron el atentado que puso fin a la vida mi padre Oswaldo Payá, reconocido líder opositor, y la de su joven colaborador Harold Cepero. Hoy en Cuba las vidas y la integridad física de cientos de activistas, artistas, periodistas, y ciudadanos en general que se atreven a enfrentar el régimen, están en permanente peligro. Muchos son víctimas de difamación, acoso policial, torturas, prisión arbitraria, e incluso expatriación y atentados contra su vida.

Los anteriores, son hechos, no opiniones: no dependen de una u otra postura política. En consecuencia, denunciar estos hechos, al designar al régimen cubano como patrocinador del terrorismo, beneficia tanto los esfuerzos por proteger a los cubanos de la impunidad del régimen como a la defensa de la seguridad nacional de muchos países del hemisferio. De hecho, estos países deberían unirse en apoyo a esta designación y en solidaridad con el pueblo cubano, porque la democracia en Cuba también le conviene a los colombianos y chilenos y ecuatorianos, por ejemplo. Recuperar la soberanía del pueblo cubano, que actualmente continúa secuestrada por un régimen de partido comunista único obligatorio, conviene a todos los países y personas de bien en las Américas.

Desde luego, esta designación no es suficiente, ni es la solución al drama cubano, pero es un paso en la dirección correcta. Corresponde exclusivamente a nosotros los cubanos decidir y definir el destino de nuestra patria, algo que no hemos podido hacer por más de 60 años, pues la dictadura prohibió las elecciones libres. Por eso, la estrategia de Cuba Decide en la movilización de los cubanos a través de la lucha pacífica no violenta con el objetivo de cambiar el sistema totalitario hacia una democracia donde sea posible realizar elecciones libres y plurales.

Nuestra plataforma, Cuba Decide, no es partidista, ni se involucra en la política doméstica de ningún país extranjero. No apoyamos partidos. Pero sí promovemos una política exterior de los gobiernos del mundo hacia Cuba: la política de la solidaridad directa con las necesidades y demandas del pueblo cubano; y del empleo de todos los mecanismos que ofrece el derecho internacional para generar la máxima presión posible sobre los dictadores hasta lograr que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía.

Trabajamos para que todas las naciones del mundo libre apoyen la lucha del pueblo cubano por lograr el cambio de sistema, ya que la victoria de la democracia en Cuba es fundamental para la paz, la prosperidad y la estabilidad de todo el hemisferio occidental. Con el cambio de administración en los Estados Unidos, esperamos continuar las comunicaciones, con los miembros del congreso y con el Presidente electo Biden que posee ahora una herramienta más contra la dictadura para apoyar las exigencias de cambio democrático que nacen de la ciudanía y que hoy se multiplican en las calles cubanas.

El corazón de Cuba cambió ya y hemos iniciado una nueva etapa. Se están produciendo cientos de protestas en toda Cuba y el resto del mundo. Los ciudadanos seguiremos actuando de manera radical y pacífica, porque estamos convencidos de que la única salida a la crisis es cambiar el fallido sistema impuesto desde 1959."

Sobre CUBA DECIDE

Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema político y económico hacia la democracia y el estado de derecho.

LA ESTRATEGIA

Generar la presión necesaria para forzar al régimen a someterse a la voluntad del pueblo a través de la acción conjunta no violenta de la ciudadanía y la comunidad internacional.

LA HERRAMIENTA

Los cubanos deben decidir su futuro y ser libres.

Cuba Decide propone que la voluntad de los cubanos se exprese y acate a través de un plebiscito vinculante -un voto directo del pueblo- en Cuba para concretar el cambio de sistema, contestando a la siguiente pregunta:

¿Está Ud. de acuerdo con que se convoque a elecciones libres, justas y plurales ejerciendo la libertad de expresión y de prensa, y organizándose libremente en partidos políticos y organizaciones sociales con total pluralidad? ¿SÍ o NO?



FDP es una organización sin fines de lucro 501 (c)(3) que promueve a la plataforma Cuba Decide junto miles de cubanos.

