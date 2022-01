Milkman Technologies révèle les capacités d'amélioration de Smart Appointment permettant d'optimiser l'expérience des clients du e-commerce

Ce produit est conçu pour offrir aux clients finaux des options avancées de dates/heures et une visibilité totale du parcours de la commande. Basé sur l' Adaptive Capacity Engine (système à capacité adaptative), développé à partir d'algorithmes uniques et performants, Milkman Smart Appointment permet aux retailers d'offrir des prix dynamiques afin de façonner la demande en temps réel, renforçant ainsi la fidélité à la marque.

« Les clients recherchent une véritable promesse de livraison, basée sur la confiance et la fiabilité », a déclaré Antonio Perini, PDG de Milkman Technologies. « Les horaires de livraison préconfigurés ne sont plus perçus comme suffisants ; les clients deviennent de plus en plus sélectifs en choisissant leurs créneaux horaires et en payant en conséquence ».

Le processus de commande représente une réelle opportunité d'influencer l'expérience d'achat : proposer des créneaux horaires/dates flexibles permet au client de sélectionner celui qui correspond à ses besoins, en payant un prix ajusté de manière dynamique, en fonction de la capacité actuelle et prévue.

Les avantages pour les retailers et les expéditeurs sont doubles : l'incitation économique à des créneaux horaires plus libres garantit une meilleure répartition des volumes et évite les livraisons irréalisables, ce qui réduit les dépenses opérationnelles.

« Certains clients apprécient un créneau particulier, quel que soit le coût. Les outils de tarification dynamique permettent d'optimiser les opportunités de revenus pour l'entreprise », a commenté Antonio Perini.

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et ont tendance à préférer les marques qui proposent des options de livraison interactives : Milkman Smart Appointment fait correspondre la capacité des véhicules et la densité prévue, offrant aux retailers et aux professionnels de la logistique un avantage stratégique pour gérer avec succès le traitement des commandes et l'expérience client.

Colvin, IKEA, Public MediaMarkt et bien d'autres ont déjà adopté Smart Appointment pour dépasser les attentes des clients et renforcer leur fidélité et leur confiance.

Regardez notre nouvelle vidéo et découvrez comment la technologie peut synchroniser l'expérience de l'acheteur avec une approche logistique intelligente. Suivez notre communauté d'experts du dernier kilomètre .

À propos de Milkman Technologies : Milkman Technologies offre une solution de chaîne logistique centrée sur le client aux retailers qui cherchent à offrir un parcours client supérieur en maîtrisant le dernier kilomètre et aux transporteurs qui doivent augmenter leurs profits grâce à des opérations hyper-automatisées évolutives et à la gestion des ressources. Milkman Technologies a été fondée en 2015 et compte aujourd'hui 35 millions d'euros de financement, des clients internationaux et des bureaux à travers l'Europe.

