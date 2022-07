Miller Law LLC, Murray & Murray Co., L.P.A. y McGowan, Hood & Felder, LLC anuncian una propuesta de Acuerdo de conciliación de demanda colectiva para los clientes de Toledo Edison, Cleveland Electric Illuminating Co. u Ohio Edison, entre el 1 de enero de 2020 y el 22 de junio de 2022

CHICAGO, 21 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

AVISO LEGAL

Aquellas personas y entidades que hubiesen pagado un recargo mensual con aumento por el servicio eléctrico en Ohio de acuerdo con el proyecto de ley 6 de la Cámara (House Bill, HB).

Una Demanda colectiva puede afectar sus derechos.

Este aviso ha sido autorizado por un tribunal. Esta no es una oferta de un abogado.

Una demanda colectiva denominada Smith v. FirstEnergy Corp., et al., caso nro. 2:20-cv-3755, está pendiente en el Tribunal de distrito de los Estados Unidos de Norteamérica para el distrito sur de Ohio (el "Tribunal") y una demanda similar denominada Emmons v. FirstEnergy Corp., et al, caso nro. CV-20 935557, está pendiente ante el Tribunal en lo civil del condado de Cuyahoga. Los Demandantes, en su propio nombre y en el de todas las demás partes que se encuentran en situación similar, (los "Demandantes"), alegan, entre otras cosas, que algunos o todos los Demandados FirstEnergy Corp., FirstEnergy Service Company, Ohio Edison Company ("Ohio Edison"), Toledo Edison Company ("Toledo Edison"), The Cleveland Electric Illuminating Company ("Cleveland Electric"), Charles E. Jones, James F. Pearson, Steven E. Strah, K. Jon Taylor, Michael J. Dowling (las "Partes conciliadoras de FirstEnergy") y Energy Harbor Corp., conocida con anterioridad como FirstEnergy Solutions Corp. ("Energy Harbor") participaron en un esquema de estafas para pagar más de USD 61 millones en sobornos con el fin de influir y obtener los votos para la aprobación del Proyecto de Ley 6 ("HB 6") de la Cámara de Ohio, lo que originó que algunos residentes de Ohio pagasen cargos excesivos por electricidad. Los Demandados niegan cualquier acto indebido.

Los Demandantes han alcanzado un Acuerdo de conciliación con las Partes conciliadoras de FirstEnergy el 11 de abril de 2022 y con Energy Harbor el 7 de junio de 2022 (en forma conjunta, el "Acuerdo de conciliación"). El Acuerdo de conciliación se ha alcanzado en nombre del Grupo de demandantes e incluye un pago monetario de USD 49,000,000 (los "Fondos del acuerdo de conciliación"). Los miembros del Grupo de demandantes del Acuerdo de conciliación tienen derecho a solicitar la exclusión y a renunciar a todos los derechos a recibir un pago en virtud del Acuerdo de conciliación.

¿Estoy incluido?

Es posible que fuese miembro del Grupo de demandantes del Acuerdo de conciliación si hubiese pagado a Toledo Edison, Cleveland Electric u Ohio Edison cualquier tarifa, cargo, arancel, tasa u otros costos de conformidad con el HB 6 o cualquier mecanismo de recuperación aprobado por la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (Public Utilities Commission of Ohio, PUCO) de conformidad con el HB 6, entre el 1 de enero de 2020 y el 22 de junio de 2022.

Sus derechos y opciones

Si no hiciera nada, quedará vinculado por las decisiones que el Tribunal promulgase en relación con el Acuerdo de conciliación con las Partes conciliadoras de FirstEnergy y podrá compartir cualquier beneficio que se otorgase en virtud de este. Quedará vinculado por todas las órdenes y sentencias que el Tribunal dictase y renunciará al derecho a demandar a las Partes conciliadoras de FirstEnergy como parte de cualquier otra acción legal en relación con los reclamos y las acusaciones fácticas que se plantearon o se podrían haber planteado en este caso.

Si deseara conservar su derecho a demandar a una o más de las Partes conciliadoras de FirstEnergy en relación con los reclamos planteados en este caso, debe excluirse por escrito del Grupo de demandantes del Acuerdo de conciliación, a más tardar, el 5 de octubre de 2022. En el sitio web del caso, www.OhioElectricityLitigation.com, se proporciona información adicional sobre cómo solicitar la exclusión.

Información adicional

No es necesario que hiciera nada para recibir su parte de los Fondos del acuerdo de conciliación. Su dinero se le enviará de manera automática si el Tribunal aprobase el Acuerdo de conciliación, a menos que se excluyese del Acuerdo de conciliación. Si tiene alguna pregunta o desea revisar los documentos que se han presentado en este caso, incluido el Aviso detallado en el que se indica cómo solicitar la exclusión, cómo objetar el Acuerdo de conciliación, cómo recibir un pago y que incluye información relativa a la Audiencia de imparcialidad, puede visitar www.OhioElectricityLitigation.com. Todas las fechas están sujetas a cambios y las fechas actuales están disponibles en el sitio web.

FUENTE Miller Law LLC, Murray & Murray Co., L.P.A., and McGowan, Hood & Felder, LLC

