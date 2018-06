MillionCoin lance un nouveau bot pour automatiser les transactions de cybermonnaies

La plateforme MillionCoin a été créée pour éliminer les obstacles à l'achat, à l'échange et à la dépense de cybermonnaies. Ces principaux obstacles sont, notamment, l'instabilité des prix, les frais de transaction élevés, et l'incertitude en ce qui concerne la valeur relative des différentes pièces de monnaie crypto et fiduciaires. MillionCoin résout ce problème en automatisant le processus d'achat, d'échange et de dépense de cybermonnaies. Ceci permet aux utilisateurs de faire des achats ou d'investir dans des cybermonnaies sans perdre de temps ou mal estimer la valeur de leurs jetons.

Le bot Automated Trading Systems ou AT.Systems est critique dans ce processus d'optimisation des cybermonnaies. AT.Systems peut échanger automatiquement des cybermonnaies, déterminer leur valeur exacte et obtenir la meilleure offre possible pour leurs propriétaires. Combiné aux autres outils d'optimisation du processus d'achat, le bot constitue un moyen simple et pratique de faire des achats avec des cybermonnaies ou d'investir dans ces dernières, ce qui permet aux consommateurs d'incorporer ces pièces de monnaie numériques à leur vie quotidienne.

La mission de MillionCoin

Le principal objectif de MillionCoin est de faire des cybermonnaies un moyen d'échange pratique. À présent, les utilisateurs ont du mal à obtenir des pièces de monnaie numériques pour leurs achats. La plupart des gens achètent des cybermonnaies aux échanges mais ces échanges ne permettent pas aux prix de se stabiliser et il est donc difficile pour les consommateurs d'acheter la quantité voulue à un prix équitable pour une transaction particulière. Les consommateurs doivent également payer des frais importants pour obtenir des cybermonnaies, ce qui augmente le coût total des achats avec elles. Il est donc trop coûteux et peu pratique pour la plupart des gens de faire des achats avec des jetons numériques.

MillionCoin résout ce problème en combinant la technologie de cybermonnaie, de comptabilité, de conformité légale et de marketing en une seule plateforme. Les consommateurs peuvent acheter automatiquement des cybermonnaies et puis faire des achats avec elles, tout cela sans aucun frais de transaction. La plateforme offre également une aide légale et comptable permettant aux utilisateurs de suivre leurs actifs et d'éviter des problèmes avec la loi. Elle offre un échange de cybermonnaies que les participants peuvent utiliser pour investir sur ce marché à l'aide d'outils automatisés. MillionCoin fait ainsi des cybermonnaies une fonctionnalité peu coûteuse et pratique pour les achats et les ventes.

Les avantages d'AT.Systems

Le bot AT.Systems joue un rôle clé dans l'économie à base de cybermonnaies de MillionCoin, le One Million Shop. Cette application automatisée achète des cybermonnaies pour les utilisateurs pour qu'ils n'aient pas à se soucier des échanges externes. Les consommateurs peuvent donc obtenir immédiatement le type exact de devises dont ils ont besoin pour leurs achats. AT.Systems peut également échanger des cybermonnaies à des fins lucratives, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés sur les jetons qu'ils achètent et qu'ils vendent. Alors, que vous soyez un investisseur ou un client ordinaire, ce bot promet d'améliorer très rapidement votre expérience.

Le bot AT.Systems a été lancé le 15 mai 2018. À mesure que les investisseurs et les consommateurs commencent à l'adopter, ils ne devraient avoir aucun problème à tirer le meilleur parti de la plupart des cybermonnaies modernes.

