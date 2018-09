Millipede, Inc. annonce les premiers implants utilisant le nouveau système de pose ICE intégré

SANTA ROSA, Californie, 10 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Millipede, Inc., un fabricant de dispositifs médicaux à l'avant-garde de l'enrichissement de la boîte à outils du cardiologue interventionnel pour les cardio­pathies structurelles, a efficacement traité deux patients à l'aide de son système de pose dernière génération qui intègre un cathéter d'échocardiographie intracardiaque pleinement intégré (ICE). Ce cathéter a été conçu pour améliorer l'acheminement précis et la poste exacte de l'implant d'anneau d'annuloplastie IRIS.

L'anneau d'annuloplastie IRIS, qui est mis en place à l'aide d'un système d'acheminement transcathéter-transseptal, suit l'approche chirurgicale standard pour réparer un anneau mitral dilaté et en réduire la taille. Le dispositif IRIS est un anneau complet conçu pour être utilisé de manière autonome ou parallèlement à d'autres technologies chez des patients souffrant de régurgitation mitrale aiguë. Ce système peut également être utilisé pour traiter la régurgitation tricuspidienne aiguë.

« Notre équipe est très heureuse de voir s'améliorer ce système de pose et l'implant doté aujourd'hui d'un ICE intégré utilisé chez des patients atteints d'une régurgitation mitrale fonctionnelle », explique Randy Lashinski, PDG de Millipede.

Ce système amélioré a été récemment utilisé pour traiter efficacement deux patients atteints de régurgitation mitrale fonctionnelle. Ces patients sont sortis de l'hôpital le lendemain. Tout comme les patients qui portent déjà des implants Millipede, ils continuaient de bien se porter lors des derniers examens de contrôle.

« Ce Millipede IRIS de toute dernière génération compte de nombreuses améliorations et aujourd'hui, avec le cathéter d'imagerie ICE, nous sommes en mesure d'implanter l'anneau ajustable semi-rigide facilement et avec précision, avec des durées d'intervention totales de moins de deux heures », ajoute le Dr. Jason Rogers, le responsable clinique et cardiologue interventionnel de Sacramento (Californie)

« La société a rapidement amélioré le système IRIS en préparation des études cliniques aux États-Unis et dans l'Union européenne. L'accumulation des preuves cliniques a permis de perfectionner rapidement le cathéter d'acheminement et l'implant IRIS, tout en offrant un outil prévisible sûr à l'interventionniste », explique Eberhard Grube, professeur de cardiologie à l'Université de Bonn (Allemagne).

À propos de Millipede, Inc.



Millipede, Inc. (www.millipedemedical.com) est une société privée de dispositifs médicaux qui a son siège à Santa Rosa (Californie) et dont l'objectif est d'offrir la pose par cathéter de ce qui se fait de mieux dans la réparation des valves mitrales et tricuspides : un anneau d'annuloplastie complet. En janvier 2018, Boston Scientific Corporation a mené à bien un investissement et signé un accord d'option d'acquisition avec Millipede, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/538258/Millipede_Inc_Logo.jpg

Related Links

http://www.millipedemedical.com