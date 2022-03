Milo garante USD 17 milhões em financiamento da Série A liderado pela M13

Empresa líder em tecnologia financeira que oferece soluções financeiras para o mercado multibilionário global e de consumo de criptomoedas.

MIAMI, 9 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Milo, uma empresa de tecnologia financeira que reimagina a maneira como os consumidores globais e de criptomoedas têm acesso a soluções financeiras, anunciou hoje uma rodada de financiamento da Série A de USD 17 milhões. O financiamento foi liderado pela empresa de capital de risco M13, com sede na Califórnia, com a participação adicional da QED Investors e da MetaProp, que também foram investidoras na rodada de capital semente anterior.

Desde 2019, a Milo desenvolve soluções financeiras inovadoras que conquistaram a confiança de consumidores globais. Em janeiro de 2022, a Milo lançou a primeira hipoteca de 30 anos lastreada em criptomoedas e começou a processar solicitações de sua lista de espera de mais de 7.400 consumidores. Esse interesse demonstra a necessidade significativa de as pessoas que possuem patrimônio em criptomoedas terem a oportunidade de utilizar seus ativos digitais para investir no setor imobiliário. A Milo utilizará esse investimento no desenvolvimento contínuo de produtos e na aceleração de seus esforços de contratação para acompanhar a demanda por hipotecas lastreadas em criptomoedas.

"Temos o prazer de anunciar esse novo financiamento e damos as boas-vindas à M13 como investidora", disse Josip Rupena, CEO da Milo. "Essa rodada de financiamento é uma validação da visão da Milo de capacitar consumidores globais e de criptomoedas e a oportunidade de preencher o mundo digital com ativos imobiliários do mundo real. É uma oportunidade multibilionária, e temos o orgulho de ser pioneiros nos esforços nos EUA para consumidores que têm patrimônio não convencional. Estamos muito satisfeitos por termos o apoio incrível de investidores que reconhecem que o mundo está mudando e esperamos que eles nos acompanhem nessa jornada."

O primeiro produto da empresa foi uma solução de hipoteca para estrangeiros, que cresceu mais de 250% nos últimos 12 meses e processou mais de USD 500 milhões em solicitações de mais de 90 países. As necessidades financeiras dos consumidores globais estão em constante evolução, criando uma necessidade de soluções específicas e flexíveis que os ajudem a atingir seus objetivos financeiros para investir no futuro. O setor imobiliário é um componente fundamental para o bem-estar financeiro, do qual muitos consumidores globais de criptomoedas foram privados ou não tiveram a oportunidade. A Milo identificou essa tendência em 2019 e continua a desenvolver soluções que tenham um impacto significativo na vida das pessoas.

"Estamos muito satisfeitos por liderar a rodada da Série A da Milo. Como uma pessoa com profunda experiência em Wall Street e que também tem sido um participante ativo nos mercados de criptomoedas, Josip realmente é a melhor opção para esse mercado. O produto de hipoteca lastreada em criptomoedas é inovador e proporcionará acesso a indivíduos que detêm uma quantidade crescente de ativos digitais. Também acreditamos que o produto para estrangeiros atual se tornará uma linha de negócios significativa, considerando as necessidades mal atendidas nesse mercado de USD 1 trilhão. É raro encontrar uma empresa como a Milo, que consegue ser líder tanto na criação de um novo mercado quanto na penetração em um grande mercado já existente", disse Latif Peracha, sócio da M13.

"Como um dos primeiros investidores na rodada de capital semente anterior, a QED está extremamente entusiasmada em continuar a apoiar a Milo", disse Matt Burton, sócio da QED Investors. "O mercado de criptomoedas tem sido mal atendido pelos produtos de gestão de patrimônio, e a Milo está abrindo um caminho ao lançar a primeira hipoteca de 30 anos que permite um pagamento antecipado de zero por cento em troca da penhora de suas criptomoedas. O principal aqui é que o produto de hipoteca lastreada em criptomoedas da Milo permite que as pessoas coloquem suas criptomoedas para trabalhar. Josip formou uma equipe incrível para se dedicar a esse produto, e a Milo agora está incrivelmente bem posicionada no centro das atividades das startups de criptomoedas de Miami, à medida que a cidade se torna a capital das criptomoedas dos EUA."

Sobre a Milo

A Milo é uma empresa de tecnologia financeira que reimagina a maneira como os consumidores globais e de criptomoedas têm acesso a soluções financeiras para "revelar o que é possível". Ao desenvolver um conjunto de tecnologias exclusivas e formar uma equipe de classe mundial, a empresa possibilitou milhões de dólares em empréstimos imobiliários nos EUA. A Milo tem paixão por impulsionar a transformação digital e causar um impacto significativo na vida das pessoas. A Milo arrecadou USD 24 milhões em financiamentos de risco de investidores. Para mais informações, acesse www.milocredit.com ou envie um e-mail para [email protected].

Sobre a M13

A M13 é um mecanismo de investimento de risco cujas equipes fundadoras têm acesso ao capital, à experiência e aos recursos necessários para permitir o desenvolvimento e crescimento de empresas de tecnologia de consumo. Fundada em 2016, com escritórios em Los Angeles, Nova York e São Francisco, o portfólio da M13 inclui a Lyft, Pinterest, Ring, Daily Harvest, FabFitFun, entre outras. Por meio do Fund II, a M13 ampliará seu foco para tecnologias emergentes que impulsionem mudanças no comportamento do consumidor na próxima década. Com mais de 80 investimentos diretos e 16 saídas, o portfólio da M13 totaliza mais de USD 137 bilhões em valor empresarial. Para mais informações, acesse www.m13.co.

Sobre a QED

A QED Investors é uma empresa líder global em capital de risco com sede em Alexandria, na Virgínia. Fundada por Nigel Morris e Frank Rotman em 2007, a QED se concentra em investir em empresas de serviços financeiros inovadores nos EUA, Reino Unido e Europa, América Latina, sudeste asiático e África. Entre seus investimentos de destaque estão AvidXchange, Current, Creditas, Credit Karma, Kavak, Klarna, Nubank e SoFi.

Sobre a MetaProp

A MetaProp é uma empresa de capital de risco com sede em Nova York com foco no setor de tecnologia imobiliária. Fundada em 2015, a equipe de investimento da MetaProp investiu em mais de 125 empresas de tecnologia da cadeia de valor do setor imobiliário. A empresa gerencia vários fundos para investidores imobiliários financeiros e estratégicos que representam uma caixa de areia de mais de 1,3 bilhão de metros quadrados pronta para pilotos e para testes em cada tipo de ativo imobiliário e mercado global.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1605515/Milo_Logo.jpg

FONTE Milo Credit

SOURCE Milo Credit