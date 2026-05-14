Milwaukee Tool amplía el enfoque de la capacitación en seguridad para incluir la salud mental durante la Semana de la Seguridad en la Construcción de 2026, llegando a más de 100 mil trabajadores en todo el país

BROOKFIELD, Wisconsin, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cada año, más de 170,000 trabajadores de la construcción se lesionan en el trabajo en los Estados Unidos, un claro recordatorio de que proteger a las personas que construyen la infraestructura, los hogares y las comunidades de los Estados Unidos requiere un enfoque y una acción constantes. Al mismo tiempo, la industria enfrenta otro desafío crítico: los trabajadores de la construcción experimentan una de las tasas de suicidio más altas de cualquier profesión.

Durante la Semana de Seguridad en la Construcción (del 4 al 8 de mayo de 2026), Milwaukee Tool amplió su enfoque de capacitación en seguridad en el lugar de trabajo para incluir la concientización sobre la salud mental y la prevención del suicidio; presentando una nueva asociación con la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio (AFSP) para llevar la concientización sobre la salud mental y los recursos de prevención del suicidio directamente al lugar de trabajo.

En solo cinco días, más de 200 empleados de Milwaukee Tool se asociaron con sitios de trabajo, sindicatos y centros de capacitación en todo el país para ofrecer:

Más de 500 sesiones de entrenamiento de seguridad

Más de 100.000 trabajadores alcanzados a través de demostraciones prácticas e instrucción

Más de 200 horas de participación directa en seguridad y capacitación impartida

"La seguridad siempre ha sido un enfoque central para Milwaukee Tool", dijo Scott Teson, vicepresidente sénior de Oficios Calificados de Milwaukee Tool. "A medida que evolucionan las demandas de los oficios calificados, la seguridad debe evolucionar con ellos. Se trata de aprovechar nuestro compromiso de seguridad duradero para reflejar todas las realidades del trabajo, incluida la salud mental".

Integración de la salud mental en la seguridad en el lugar de trabajo

A través de su colaboración con AFSP, Milwaukee Tool está equipando a sus equipos con capacitación de Talk Saves Lives: Construction, parte de la iniciativa Hard Hat Courage de AFSP. Esto permite a los profesionales de Milwaukee Tool incorporar la conciencia de la salud mental en los compromisos de seguridad existentes, ayudando a reducir el estigma y conectando a los trabajadores con recursos críticos.

En lugar de tratar la salud mental como una iniciativa separada, Milwaukee Tool está integrando estas conversaciones en los compromisos de seguridad existentes en el lugar de trabajo, incorporando la conciencia y la prevención en los entornos donde los trabajadores ya recibieron capacitación de confianza.

"Los trabajadores de la construcción se enfrentan a una crisis de salud mental que exige la acción de los líderes de la industria. Milwaukee Tool está dando ejemplo al integrar la conciencia sobre la salud mental en la capacitación de seguridad que ya están brindando en los sitios de trabajo", dijo Trisha Calabrese, vicepresidenta sénior de programas de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio. "Hard Hat Courage existe para equipar a los supervisores y equipos con las herramientas y el conocimiento para reconocer las señales de advertencia y conectar a los trabajadores para ayudar. Las asociaciones como esta muestran lo que es posible cuando las empresas priorizan el bienestar total de su fuerza laboral porque cada vida importa y cada conversación cuenta".

Impacto en los oficios

Para respaldar la solidez a largo plazo de los oficios calificados se requiere invertir no solo en herramientas y capacitación, sino en el bienestar general de la fuerza laboral. Milwaukee Tool continúa invirtiendo más de $ 10 millones al año en educación de seguridad, capacitación y soluciones en el lugar de trabajo. Esto forma parte de su compromiso más amplio de invertir $ 200 millones en oficios especializados para 2030.

Desde la ingeniería de equipos de protección personal que mejoran la comodidad y el cumplimiento, hasta el diseño de herramientas que reducen la fatiga y las lesiones por estrés repetitivo, Milwaukee Tool integra la seguridad en todos los aspectos de la experiencia en el lugar de trabajo. Sus asociaciones de larga data con organizaciones sindicales y no sindicales, programas de aprendizaje y centros de capacitación desempeñan un papel fundamental en el avance de la seguridad y el apoyo a la próxima generación de profesionales de oficios calificados.

Al expandir su enfoque de capacitación en seguridad y asociarse con organizaciones como la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, Milwaukee Tool continúa evolucionando su enfoque. Esto ayuda a garantizar que los trabajadores reciban apoyo tanto físico como mental para que puedan rendir al máximo, mantener largas carreras en los oficios y regresar a casa de manera segura cada día.

Acerca de Milwaukee Tool

Durante más de 100 años, Milwaukee Tool ha liderado la industria con soluciones innovadoras que redefinen el rendimiento, la productividad y la seguridad para los oficios profesionales. Impulsada por un compromiso inquebrantable con sus usuarios, Milwaukee Tool es pionera en tecnologías, productos y servicios innovadores que permiten a los comerciantes sobresalir en su trabajo y regresar a casa de manera segura cada día. Milwaukee Tool continúa invirtiendo en innovación, desarrollo de la fuerza laboral y fabricación avanzada con sede en EE. UU., junto con sus operaciones globales de investigación, diseño y desarrollo, incluidas las principales instalaciones en el sureste de Wisconsin, Mississippi, Tennessee, Indiana y Pensilvania.

Milwaukee® es una filial de Techtronic Industries Co. Ltd. (TTI), líder mundial en tecnología inalámbrica. Para más información sobre Milwaukee Tool, visite www.milwaukeetool.com.

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FUENTE Milwaukee Tool