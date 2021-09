MIM Software Inc. annonce des capacités de segmentation et de dosimétrie ponctuelle unique utilisant l'intelligence artificielle pour la radiothérapie moléculaire

CLEVELAND, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., un important fournisseur mondial de logiciels d'imagerie médicale, a annoncé aujourd'hui de nouvelles innovations pour MIM SurePlan™ MRT, son progiciel pour la radiothérapie moléculaire.

Le progiciel MIM SurePlan MRT a reçu l'approbation du marquage CE pour les nouveaux modèles de segmentation utilisant l'intelligence artificielle (IA), qui simplifient le processus de contourage pour la dosimétrie. La segmentation utilisant l'IA permet un gain de temps important et une amélioration des résultats par rapport à la segmentation manuelle et utilisant la méthode de l'atlas.

Outre ces nouveaux modèles de segmentation utilisant l'IA, le progiciel MIM SurePlan MRT comprend désormais deux méthodes ponctuelles : l'approche Hänscheid et l'approche fondée sur des informations préalables.

L'approche Hänscheid utilise un seul SPECT/CT acquis autour d'un temps soigneusement choisi après chaque cycle de traitement pour calculer la dose absorbée. La méthode fondée sur des informations préalables utilise les informations de la courbe temps-activité de plusieurs SPECT/CT après le premier cycle pour calculer la dose pour les cycles restants, en utilisant seulement un seul SPECT/CT à chacun des cycles restants.

Ces méthodes ajoutent d'autres outils au progiciel MIM SurePlan MRT et permettent aux cliniciens de procéder à une dosimétrie lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir plusieurs SPECT/CT pour les patients.

« Nous avons identifié que deux des obstacles les plus courants pour la mise en œuvre de la dosimétrie clinique sont la gestion des ressources et la logistique entourant l'obtention de multiples acquisitions d'images », a déclaré Tim Adams, directeur du marché de la médecine nucléaire chez MIM Software. « Notre objectif pour ces nouveaux ajouts au progiciel MIM SurePlan MRT est de rendre la capture de dosimétrie pratique pour les cliniques et les patients en supprimant certains des obstacles associés aux approches de dosimétrie conventionnelles. »

Ces nouveaux modèles de segmentation utilisant l'IA pourraient ne pas être disponibles dans tous les pays. Vérifiez la disponibilité du logiciel MIM dans votre région auprès de votre représentant local.

À propos de MIM Software Inc.

MIM Software Inc. est une société privée avec un environnement de travail dynamique. Son siège social est à Cleveland, Ohio, et elle possède des bureaux internationaux à Beijing, Chengdu et Bruxelles.

MIM Software vend ses produits dans le monde entier à des centres d'imagerie, des hôpitaux, des cliniques spécialisées, des organismes de recherche et des sociétés pharmaceutiques. Les produits de la société sont utilisés dans plus de 3 000 centres dans le monde, dont plus de 500 sont situés en-dehors des États-Unis.

MIM Software Inc. s'engage à améliorer les soins aux patients en fournissant des solutions d'imagerie innovantes et axées sur le client dans les domaines de la radiologie, de la médecine nucléaire, de la neuro-imagerie, de l'imagerie cardiaque et de la radio-oncologie.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mimsoftware.com.

