MIM Software Inc. Krijgt CE-keurmerk voor MAA SPECT/CT Dosimetrie

CLEVELAND, 5 augustus 2021 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., een toonaangevende wereldwijde leverancier van medische beeldvormingssoftware, kondigde vandaag aan dat het, het CE-keurmerk heeft gekregen voor MAA op voxel gebaseerde SPECT/CT dosimetrie via het MIM SurePlan™ LiverY90-product.

MIM SurePlan LiverY90 biedt activiteitenplanning voorafgaand aan de behandeling, tijdbesparende hulpmiddelen voor lever- en tumorsegmentatie, vervormbare registratie en dosimetrie na de behandeling voor interventionele radiologen en nucleair geneeskundigen die levertumoren behandelen met radioactieve microsferen zoals SIR-Spheres®. Met deze software kunnen artsen snel de dosis uitrekenen die door de microsferen wordt afgegeven om behandeling en patiëntenzorg te kunnen verbeteren.

"Met deze nieuwe dosimetriecapaciteit kunnen interventionele radiologen op een efficiënte manier de activiteit voor de behandeling plannen met formules die normaal door microsfeerfabrikanten worden geleverd, en tevens profiteren van MAA op voxel gebaseerde dosimetriesimulatie," aldus Aaron Nelson, MD, Chief Medical Officer van MIM Software. "We zijn verheugd om dit product aan de Interventionele Radiologiegemeenschap aan te kunnen bieden en zien uit naar de impact op de patiëntenzorg."

Het CE-keurmerk bouwt voort op de samenwerking die MIM Software in februari van 2020 met Sirtex is aangegaan, die gespecialiseerde sales-teams van Sirtex sales in de Verenigde Staten, Europa en andere belangrijke mondiale markten machtigde om een uitgebreide oplossing genaamd INSYTEY90 aan te bieden, dat MIM SurePlan™ LiverY90 omvat en SIR-Spheres Y-90 hars microsferen om patiënten met leverkanker een nauwkeurigere behandeling te kunnen geven.

"MIM SurePlan LiverY90 is een waardevol instrument geworden voor artsen die hun patiënten behandelen met SIR-Spheres," aldus Kevin Smith, CEO van Sirtex. "We feliciteren MIM Software met deze prestatie en kijken ernaar uit om als partners de patiëntenzorg continu te blijven verbeteren."

Over MIM Software Inc.

MIM Software Inc. is een besloten vennootschap met een dynamische werkomgeving. Het hoofdkantoor staat in Cleveland, Ohio, met internationale kantoren in Beijing, Chengdu en Brussel. Deze volledig bemande kantoren bieden toepassingsondersteuning en sales en technische ondersteuning voor de respectieve Europese en Aziatische markten.

MIM Software verkoopt zijn producten wereldwijd aan beeldvormingscentra, ziekenhuizen, gespecialiseerde klinieken, onderzoeksorganisaties en farmaceutische bedrijven. De producten van het bedrijf worden wereldwijd in meer dan 3000 centra gebruikt, waarvan er 500 buiten de VS zijn gevestigd. MIM Software wordt gebruikt in 16 van de top 20 ziekenhuizen in de ziekenhuisbeoordelingen in het U.S. News & World Report Hospital Rankings & Ratings.

MIM Software Inc. zet zich in voor de verbetering van de patiëntenzorg door klantgerichte en innovatieve beeldvormingsoplossingen te bieden als het gaat om van radiologie, nucleaire geneeskunde, neurobeeldvorming, cardiale beeldvorming en radio-oncologie.

Over Sirtex

Sirtex is een wereldwijd opererend gezondheidsbedrijf met kantoren in de VS, Australië, Europa en Azië dat gericht is op het verbeteren van resultaten van mensen met kanker. Sirtex huidige hoofdproduct is een gerichte stralingstherapie voor leverkanker genaamd SIR-Spheres® Y-90 hars microsferen. Kijk voor meer informatie op www.sirtex.com. SIR-Spheres® is een geregistreerd handelsmerk van Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

In de Verenigde Staten hebben SIR-Spheres Y-90 hars microsferen zogenaamde Premarket Approval (PMA) gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en zijn geïndiceerd voor de behandeling van niet-reseceerbare uitgezaaide levertumoren van primaire colorectale kanker in combinatie met intrahepatische arteriechemotherapie met gebruik van floxuridine. SIR-Spheres Y-90 hars microsferen zijn goedgekeurd voor de behandeling van inoperabele levertumoren in de Europese Unie.

