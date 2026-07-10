MIMARU lance une initiative d'accompagnement des visiteurs partout à Tokyo afin d'aider les voyageurs internationaux à se sentir moins comme des visiteurs et davantage comme chez eux pendant qu'ils explorent la ville

TOKYO, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la première enseigne japonaise d'hébergements en appartements destinés aux familles, gérée par Cosmos Hotel Management Co., Ltd., a lancé une nouvelle initiative d'accompagnement des visiteurs partout à Tokyo afin d'aider les voyageurs internationaux à se sentir moins comme des visiteurs et davantage comme chez eux pendant qu'ils explorent la ville. Accessible aux clients séjournant dans n'importe quel établissement MIMARU à Tokyo, ce service permet aux voyageurs de se rendre dans un autre établissement MIMARU de la ville pour obtenir de l'aide au cours de la journée.

La batterie d'un smartphone peut se décharger pendant que l'on explore la ville. Un orage soudain peut perturber une journée de visite touristique. Une famille peut se perdre ou avoir du mal à formuler une simple demande. Un enfant peut avoir un besoin urgent d'aller aux toilettes. Ces situations peuvent sembler anodines, mais elles peuvent avoir un impact considérable sur l'expérience de voyage, en particulier pour les familles voyageant avec de jeunes enfants.

Image 1 : https://drive.google.com/file/d/1WBOYvN8Q57rWHsA2Gc5WJjy-nV_7uQT3/view?usp=sharing

« Après avoir accueilli des voyageurs du monde entier pendant des années, nous avons compris que ce qui rend un voyage inoubliable, ce n'est pas seulement la destination, mais aussi ce que l'on ressent tout au long du parcours. Nous avons lancé cette initiative afin que nos clients se sentent accompagnés non seulement là où ils séjournent, mais aussi partout où ils explorent. Après tout, ce n'est pas parce que l'on voyage au Japon qu'on doit forcément tout aborder comme un touriste », a déclaré Mao Mochizuki, responsable des relations publiques internationales chez MIMARU.

MIMARU accueille des clients du monde entier, les voyageurs internationaux représentant plus de 90 % des séjours. Environ 90 % des clients voyagent en famille, ce qui offre à l'entreprise une perspective unique sur les difficultés auxquelles les visiteurs étrangers sont confrontés lorsqu'ils découvrent le Japon.

Grâce à l'initiative d'accompagnement des visiteurs, ces derniers peuvent se rendre dans n'importe quel établissement MIMARU de Tokyo pour obtenir de l'aide pendant la journée. S'appuyant sur l'expérience d'un personnel issu de 39 pays et régions, l'aide peut prendre la forme de consignes d'orientation, d'un accompagnement pour communiquer avec les commerces ou les services locaux, d'un refuge en cas de changements météorologiques soudains ou d'une assistance générale.

Image 2 : https://drive.google.com/file/d/1fgjCixxREAtIV-itrPGy9dBETFq0SyqW/view?usp=drive_link

Les voyageurs d'aujourd'hui ont accès à des applications de traduction, à des outils de navigation et à des ressources touristiques basées sur l'intelligence artificielle. Pourtant, dans de nombreuses situations, il reste préférable de s'entretenir avec quelqu'un en personne.

Grâce à ses interactions quotidiennes, MIMARU a acquis une compréhension unique des difficultés auxquelles sont confrontés les voyageurs internationaux lorsqu'ils découvrent le Japon. En mettant en relation ses établissements de Tokyo au sein d'un réseau d'assistance commun, MIMARU espère que ses clients se sentiront plus en confiance pour explorer la ville, sachant qu'ils pourront bénéficier d'une aide à proximité s'ils en ont besoin.

Image 3 : https://drive.google.com/file/d/1a7pwE794izW6mUHZmCkdNjh9zMTP9lFk/view?usp=drive_link

Pour de plus amples informations sur MIMARU : https://mimaruhotels.com/en/