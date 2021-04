MindMaze co-organisera le 6 avril 2021 à l'ASNR un symposium virtuel sur la prochaine génération de technologies de neurorééducation et de neurorestauration virtuelles

Le responsable de la thérapeutique numérique de MindMaze, Naveed Ejaz, PhD, animera le symposium intitulé « Rééducation virtuelle, exergames et télérééducation : Clarifier la terminologie, les résultats, l'efficacité et l'application à la pratique . » Il sera accompagné d'experts pluridisciplinaires, notamment :

Nick Ward, professeur de neurologie clinique et de neurorééducation à l'Institut de neurologie Queen Square de l'UCL et consultant en neurologie au National Hospital de neurologie et de neurochirurgie.

David Putrino, PhD, directeur de l'innovation en matière de réadaptation, Mt. Sinai Health System, et professeur adjoint de médecine de réadaptation, Mt. Sinai Icahn School of Medicine

Preeti Raghaven, MBBS, maître de conférences en médecine physique et en réadaptation, département de médecine physique et de réadaptation et vice-présidente chargée de la recherche, faculté de médecine de l'université Johns Hopkins

Judith Deutch , PhD, professeur de physiothérapie au département des sciences de la réadaptation et du mouvement de l'université Rutgers et experte dans la mise en œuvre des environnements virtuels et des jeux sérieux en physiothérapie neurologique

, PhD, professeur de physiothérapie au département des sciences de la réadaptation et du mouvement de l'université et experte dans la mise en œuvre des environnements virtuels et des jeux sérieux en physiothérapie neurologique Nick Housley, kinésithérapeute, directeur de la recherche clinique au Georgia Institute of Technology

Trisha Kesar, maître de conférences, division de physiothérapie, département de médecine de réadaptation, faculté de médecine de l'université Emory

Mindy Levin, PhD, professeur à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill et présidente de l'International Society for Motor Control

Sangheetha Madhavan, PhD, maître de conférences, département de physiothérapie, et directeur du Brain Plasticity Laboratory, Université de l' Illinois à Chicago

Au cours de ce symposium sera notamment traité :

L'état de la télérééducation et de l'exergaming en neurorééducation

Les progrès et l'efficacité des plates-formes de traitement, y compris la réalité virtuelle (RV) et les technologies d'exergame

Les observations du monde réel concernant l'impact des exergames sur la récupération après un accident vasculaire cérébral et comment intégrer la télé-rééducation dans la pratique clinique

Une meilleure compréhension du raisonnement, de la conception, du développement, des essais et des résultats de nouveaux exergames, de jeux sérieux et de systèmes de télé-rééducation

Détails de l'événement virtuel et inscription

Le symposium sera diffusé sur le web à partir de 12h00 ET le mardi 6 avril 2021 et peut être consulté en s'inscrivant ici.

À propos de MindMaze

MindMaze est un leader mondial de la technologie cérébrale dont la mission est d'accélérer la capacité de l'humanité à se rétablir, à apprendre et à s'adapter. En travaillant depuis plus d'une dizaine d'années à la croisée des neurosciences, de la biodétection, de l'ingénierie, de la réalité mixte et de l'intelligence artificielle, l'entreprise est à l'avant-garde de la création d'une neurotechnologie innovante qui favorisera la prochaine génération d'interfaces homme-machine. Son département santé s'attaque à certains des problèmes les plus difficiles en neurologie, notamment les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, en créant LA seule plateforme universelle pour le maintien des fonctions cognitives. Les neurothérapies numériques innovantes de MindMaze, autorisées par la FDA et marquées CE, accélèrent le rétablissement des patients souffrant de divers pathologies neurologiques. MindMaze Labs est la division R&D de l'entreprise chargée d'appliquer les neurosciences révolutionnaires à la vie quotidienne. Fondée en 2012 par Tej Tadi, Ph. Directeur général de MindMaze, la société a été évaluée à plus d'$1 milliard de dollars et possède des bureaux à Lausanne, Baltimore, Londres, Paris et Mumbai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mindmaze.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1478028/MindMaze___MindMotion_GO.jpg

Related Links

https://www.mindmaze.com



SOURCE MindMaze