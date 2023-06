MindRank annonce la première étude de phase 1 chez l'homme de la molécule MDR-001 en Chine

SHANGHAI et HANGZHOU, Chine, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- MindRank est une société de découverte de médicaments basée sur l'intelligence artificielle (IA) au stade clinique. Elle a annoncé aujourd'hui que le premier volontaire en bonne santé a reçu une dose, dans le cadre d'une étude de phase 1, de sa petite molécule orale agoniste des récepteurs du peptide 1 de type glucagon (GLP-1 RA), MDR-001, pour le traitement de l'obésité et du diabète de type 2 (DT2).

« Le lancement de notre essai clinique sur l'être humain avec la molécule MDR-001 est une étape importante pour MindRank. Il s'agit d'une autre grande validation du potentiel de notre plateforme d'IA », a déclaré Zhangming Niu, PDG de MindRank. « La société s'engage à faire progresser le développement clinique de la molécule MDR-001 à l'échelle mondiale afin de mettre cette thérapie à la disposition des patients dès que possible. »

Cette étude sur l'humain de phase 1 est un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, avec escalade de dose, visant à évaluer l'innocuité, la tolérabilité, et les effets pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de la molécule MDR-001 chez des volontaires sains et des patients souffrant d'obésité ou de DT2.

À propos de la molécule MDR-001

MDR-001 est une nouvelle petite molécule GLP-1 RA, sélective de la β-arrestine 2 et biodisponible par voie orale, découverte grâce à la plateforme d'intelligence artificielle propriétaire de MindRank, Molecule Pro. La molécule MDR-001 a été testée de manière exhaustive dans des études précliniques et a démontré une excellente puissance fonctionnelle et sélectivité, avec des propriétés ADME et une biodisponibilité orale favorables. Elle a aussi prouvé une pharmacocinétique, une innocuité et une tolérabilité souhaitables, indiquant son potentiel pour le traitement de l'obésité et du DT2 avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

À propos de MindRank

MindRank est une société de découverte de médicaments basée sur l'intelligence artificielle (IA). En s'appuyant sur ses plateformes d'IA propriétaires (PharmKG, Molecule Dance et Molecule Pro), l'entreprise vise à accélérer de manière significative le processus de découverte de médicaments et à fournir des médicaments à petites molécules différenciés et présentant des avantages cliniques.

