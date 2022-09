Mindray apresenta inovações e conquistas acadêmicas em hematologia ao mundo na ISLH 2022

BOLONHA, Itália, 26 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Simpósio Internacional sobre Inovações Tecnológicas em Hematologia Laboratorial (ISLH 2022) foi realizado de 8 a 10 de setembro em Bolonha, na Itália. No evento, a Mindray (SZSE: 300760), desenvolvedora e fornecedora líder global de soluções e dispositivos médicos, mostrou suas inovações e conquistas acadêmicas em hematologia a especialistas da área médica da Europa e do mundo todo.

Realizado anualmente, o simpósio atua como uma plataforma internacional, na qual são apresentadas e compartilhadas as tecnologias mais recentes, novas ideias e descobertas de pesquisas em hematologia laboratorial.

Durante o ISLH 2022, a Mindray realizou um seminário com o tema "A Nova Era da Morfologia Digital", no qual a Prof. Gina Zini e a Prof. Anna Merino, duas especialistas de renome em morfologia, apresentaram uma avaliação do excelente desempenho do MC-80 Digital Cell Morphology Analyzer da Mindray na detecção de doenças onco-hematológicas, fazendo referência a casos clínicos especiais, e, por meio de imagens de alta resolução de células sanguíneas, mostraram como o MC-80 pode ajudar os médicos a rastrear e diagnosticar doenças sanguíneas malignas e não malignas, respectivamente.

Durante a sessão de cartazes do ISLH, 32 cartazes de usuários finais da Mindray da área de hematologia foram apresentados após uma avaliação rigorosa com base em dados diferenciados e valores acadêmicos excepcionais, superando todos os outros expositores.

Antes do ISLH, a Mindray atraiu mais de 700 participantes para o Evento Global ao Vivo HemaTalk Italy 2022. O Dr. Ramon Simon-Lopez, do departamento de pesquisas científicas em DIV e assuntos médicos da Mindray, observou que a empresa vem utilizando seus recursos globais para desenvolver uma plataforma de aprendizado e intercâmbio para especialistas da área médica globais e capacitar o futuro da medicina laboratorial.

Os participantes tiveram uma conversa on-line com a equipe de P&D da Mindray para discutir sobre o futuro da hematologia laboratorial e as últimas tendências na tradução dos resultados da pesquisa clínica para a prática. Foi realizada uma sessão de perguntas e respostas, na qual as perguntas mais preocupantes dos participantes foram respondidas pelos especialistas da Mindray.

Em seu estande no ISLH 2022, a Mindray apresentou seu novo MC-80 Digital Cell Morphology Analyzer e o BC-700 Series Hematology Analyzer, atraindo muito interesse dos visitantes.

A força acadêmica da Mindray também foi reconhecida pelo comitê do ISLH, que concedeu à Mindray o prêmio "Berend Houwen Travel Award" por suas contribuições excepcionais para o setor e por sua excelência na área acadêmica.

