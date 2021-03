Mindray lancia una nuova unità di alimentazione a soffitto per un ambiente ottimizzato di terapia intensiva

HyPort R80 è dotato di soluzioni di illuminazione integrate per fornire una luce focalizzata a elevato illuminamento, a basso abbagliamento e priva di ombre, oltre a una luce circadiana di 24 ore che simula lo spettro solare per garantire un'illuminazione naturale negli spazi chiusi della terapia intensiva, riducendo così il rischio di depressione del paziente e contribuendo al suo recupero. La lampada per osservazione fornisce un elevato illuminamento regolabile su 5 livelli, riducendo nel contempo riflessi e ombre per aiutare il personale medico ad assistere meglio i pazienti anche nelle ore notturne.

Data la complessità delle moderne infrastrutture mediche, organizzare i vari componenti in modo sicuro - sia per il paziente che per gli operatori sanitari - rappresenta una sfida tecnica. HyPort R80 è dotato di un ripiano a scomparsa che può ospitare sia ventilatori portatili che fissi, un facile accesso a pallone per la ventilazione manuale che permette interventi rapidi in caso di necessità, oltre a un layout semplificato di separazione delle pompe che consente di distinguere facilmente tra pompe di alimentazione e pompe di infusione. Fissaggi aggiuntivi, con vari bracci allungabili, supportano molteplici necessità di trasfusione. Inoltre, cavi e fili possono essere meglio organizzati con il sistema di gestione multifunzione grazie a una serie di ganci e clip ubicati in modo intelligente.

HyPort R80 è specificamente progettato per l'uso in terapia intensiva, standard e specialistica, in camere singole, doppie o multiple, HyPort R80 è adattabile e personalizzabile in base al locale medico in cui viene installato e può essere utilizzato per assistere nel trattamento di varie patologie.

Riguardo alla disponibilità di HyPort R80, Eric Cheng, Responsabile marketing e vendite di Mindray per le attrezzature chirurgiche, ha dichiarato: "Le unità di alimentazione in terapia intensiva svolgono un ruolo essenziale nel trattamento delle malattie e nel recupero dei pazienti. Per migliorare l'esperienza del personale di terapia intensiva e aiutarlo a offrire cure migliori ai pazienti, abbiamo sviluppato la nostra nuova unità medica HyPort R80 che contribuirà a creare un ambiente più sicuro, sano ed efficiente in terapia intensiva".

Per maggiori informazioni visitare: https://www.mindray.com/en/product/HyPort_R80.html

