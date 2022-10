Mindray prezentuje światu innowacje i osiągnięcia naukowe w dziedzinie hematologii podczas ISLH 2022

BOLONIA, Włochy, 27 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowe Sympozjum na temat Innowacji Technologicznych w Hematologii Laboratoryjnej (The International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology, ISLH 2022) odbyło się w dniach 8-10 września w Bolonii (Włochy). Podczas wydarzenia Mindray (SZSE: 300760), czołowy światowy producent i dostawca wyrobów i rozwiązań medycznych, zaprezentował swoje innowacje i osiągnięcia naukowe w dziedzinie hematologii specjalistom medycznym z Europy i całego świata.

Doroczne sympozjum stanowi międzynarodową platformę prezentowania i udostępniania najnowszych technologii, nowych pomysłów i wyników badań w dziedzinie hematologii laboratoryjnej.

Podczas ISLH 2022, Mindray prowadził seminarium pod tytułem „Nowa Era Cyfrowej Morfologii" („The New Era of Digital Morphology"), w którym prof. Gina Zini i prof. Anna Merino, dwie znane ekspertki w dziedzinie morfologii, przedstawiły ocenę wyjątkowych osiągnięć cyfrowego analizatora morfologii komórek Mindray MC-80 w zakresie wykrywania chorób hematoonkologicznych poprzez odniesienie do szczególnych przypadków klinicznych i pokazały, jak MC-80, dzięki obrazom krwinek w wysokiej rozdzielczości, może pomóc lekarzom wykonywać badania przesiewowe i diagnozować złośliwe i niezłośliwe choroby krwi.

Podczas sesji plakatowej zaprezentowano 32 plakaty od użytkowników końcowych Mindray z dziedziny hematologii, które przeszły restrykcyjną analizę pod kątem istotnych wniosków i wysokiej wartości akademickiej – to więcej niż w przypadku wszystkich pozostałych wystawców.

Przed ISLH, Mindray przyciągnął ponad 700 uczestników do HemaTalk Italy 2022 Global Live Event . Dr Ramon Simon-Lopez z Mindray IVD Scientific Research and Medical Affairs (dział ds. badań naukowych i spraw medycznych), zwrócił uwagę, że firma wykorzystuje swoje globalne zasoby do budowania platformy nauki i wymiany dla specjalistów medycznych z całego świata i kształtowania przyszłości medycyny laboratoryjnej.

Uczestnicy wzięli udział w rozmowie online z zespołem badawczo-rozwojowym Mindray, aby omówić przyszłość hematologii laboratoryjnej i najnowsze trendy w zakresie przekładania wyników badań klinicznych na praktykę. Następnie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy otrzymali odpowiedzi od ekspertów Mindray na najbardziej nurtujące ich pytania.

Na swoim stoisku na ISLH 2022, Mindray zaprezentował swój nowy cyfrowy analizator morfologii komórek MC-80 oraz analizator hematologiczny serii BC-700, spotykając się z ogromnym zainteresowaniem odwiedzających.

Osiągnięcia naukowe firmy Mindray znalazły również uznanie w oczach komitetu ISLH, który przyznał jej nagrodę „Berend Houwen Travel Award" za wyjątkowy wkład w branżę i doskonałość naukową.

