MindSciences lanza versión en español de Eat Right Now®, su galardonada aplicación basada en evidencias para la adquisición de hábitos alimentarios óptimos

WORCESTER, Massachusetts, 3 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MindSciences ha lanzado una versión en español de Eat Right Now, su galardonada aplicación clínicamente probada para reducir el antojo de alimentos en un 40%. El Dr. Mark Mitchnick, director ejecutivo de MindSciences, comenta: "Nuestras aplicaciones para el cambio de comportamiento abordan los problemas de salud más apremiantes de la actualidad: la obesidad, el tabaquismo y la ansiedad. Como el español es uno de los idiomas más hablados del mundo y el segundo en los Estados Unidos, es lógico que ofrezcamos nuestras aplicaciones en este idioma. Eat Right Now es la primera que traducimos y pronto le seguirán nuestras otras aplicaciones. Hay estudios clínicos que han demostrado que Eat Right Now permite cambiar de manera drástica la relación de las personas con la comida, lo que da como resultado una actitud más saludable que lleva naturalmente a mejores hábitos y descenso de peso".

Eat Right Now es una de las tres aplicaciones que actualmente se ofrecen con la marca del DrJud. Están basadas en el trabajo del Dr. Jud Brewer, un importante neurocientífico y psiquiatra especializado en adicciones. El Dr. Mitchnick agrega: "Como Eat Right Now transmite al usuario un nuevo conjunto de habilidades de atención plena (mindfulness), creemos que el cambio es sostenible, y distingue a nuestro enfoque de los regímenes forzados de cálculo de calorías o tipos de comida específicos, que con frecuencia solo conducen a éxitos temporarios. La aplicación está diseñada específicamente para trabajar como tratamiento autónomo, pero también puede usarse junto con cualquier programa de dieta estructurado, si el usuario lo desea. De hecho, una encuesta reciente entre nuestros usuarios actuales muestra que el 39% participa también en programas de alimentación estructurados y el 45% concurre con regularidad al gimnasio. Las posibilidades de combinar nuestras aplicaciones de atención plena basadas en evidencias con otras formas de intervención son amplias y poderosas, y trabajaremos para ello en el futuro cercano".

Acerca de MindSciences:

MindSciences ayuda a las personas a vivir vidas más saludables y felices mediante el cambio del comportamiento a través de un tratamiento digital basado en evidencias para la sobreingesta alimentaria, la ansiedad y el tabaquismo. La suite de aplicaciones de tratamiento digital de la compañía utiliza técnicas de aprendizaje de atención plena para manejar las adicciones, el deseo y la conducta. Para más información, visite drjud.com.

Acerca del Dr. Jud Brewer:

El Dr. Jud Brewer, científico principal de MindSciences, es un reconocido experto en cambio de comportamiento. Es neurocientífico y psiquiatra especializado en adicciones, y su trabajo se ha presentado en 60 Minutes, TED (su charla es la 4a. más vista de 2016), la revista Time, Forbes, Businessweek, NPR, National Geographic, el New York Times y el Washington Post, entre otros. Es director de Investigación e Innovación del Centro de Mindfulness de la Universidad Brown, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Medicina, y fundador de MindSciences.

