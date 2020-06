Mindtech annonce un partenariat avec GIGABYTE

La plateforme Chameleon est conçue pour être évolutive grâce à une utilisation efficace des threads et des cœurs des processeurs, en transférant la charge vers les GPU dans la mesure du possible afin d'utiliser pleinement toutes les ressources disponibles. La conteneurisation de la plateforme avec Docker permet d'assurer l'efficacité et la simplicité de l'exécution sur la plateforme GIGABYTE. Cette évolutivité à l'échelle du serveur permet à Mindtech de créer des paquets de données « prêts à l'emploi », dans lesquels des images et des annotations avancées sont fournies, permettant ainsi aux clients de créer des applications assistées par l'IA dans le domaine des villes intelligentes, des machines intelligentes et de la vision intelligente, y compris pour la vente au détail, la gestion de locaux, la robotique et le transport. Ces paquets de données offrent aux clients un accès rapide au marché, couvrant leurs besoins essentiels en matière de données, y compris les cas particuliers difficiles à appréhender.