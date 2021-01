Mindtree annonce ses résultats du troisième trimestre de 2020 : croissance généralisée de 5,0 % du chiffre d'affaires en dollars américains par rapport au trimestre précédent, marge du BAIIA de 23,1 % et marge du BAI de 16,1 %

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique qui aide ses clients à prospérer plus rapidement, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés du troisième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre 2020, tels qu'ils ont été approuvés par son conseil d'administration.

« Vu la croissance de 5,0 % de notre chiffre d'affaires de l'ensemble de nos secteurs verticaux et de gammes de services, la croissance solide de 350 points de base de notre marge et notre carnet de commandes prometteur de 312 millions de dollars, ce troisième trimestre a été de loin le meilleur des dernières années, a déclaré Debashis Chatterjee, PDG et directeur général de Mindtree. Étant donné l'importante demande de produits et de services de cloud, de données et d'analyse, tous les secteurs verticaux connaissent une forte croissance. Nous continuons de tirer parti de l'évolution des tendances sur le marché en offrant des solutions ayant pour vocation d'aider les entreprises à composer avec la nouvelle normalité et à prospérer. Grâce à notre orientation stratégique et au travail acharné de nos "Mindtree Minds", nous sommes aujourd'hui bien placés pour continuer d'afficher une croissance rentable. »

Renseignements financiers clés

Trimestre clos le 31 décembre 2020

En dollars américains :

Chiffre d'affaires de 274,1 millions de dollars (croissance de 5,0 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 0,4 % par rapport à l'année précédente)



Bénéfice net de 44,2 millions de dollars (croissance de 28,6 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 59,3 % par rapport à l'année précédente)

En roupies indiennes :

Chiffre d'affaires de 20 237 millions de roupies (croissance de 5,1 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente)



Bénéfice net à 3,265 millions de roupies (croissance de 28,7 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 65,7 % par rapport à l'année précédente)

Infos supplémentaires

Clients :

276 clients actifs au 31 décembre 2020



8 nouveaux clients acquis au cours du trimestre

Employés :

22 195 « Mindtree Minds » au 31 décembre 2020



Taux d'attrition de 12,5 % sur 12 mois

Ententes gagnantes du troisième trimestre avec de grands clients internationaux :

Nous avons été choisis pour diriger la transformation numérique d'un fabricant mondial d'éoliennes de premier plan. Dans le cadre de cette entente quinquennale, Mindtree simplifiera, modernisera et transformera l'ensemble du paysage informatique du client à l'échelle mondiale tout en lui offrant l'évolutivité nécessaire pour réaliser ses projets de croissance.



Mindtree s'est associé à une grande compagnie aérienne mondiale en tant que partenaire technologique stratégique pour améliorer l'expérience des consommateurs sur les plateformes numériques mobiles. À cet effet, l'entreprise améliorera les fonctionnalités de l'application mobile et offrira des services de maintenance ainsi que d'autres services connexes.



Une grande marque mondiale de vêtements de sport a conclu avec Mindtree un partenariat stratégique pluriannuel pour profiter de ses services de développement d'application dans l'optique de devenir plus rapidement une organisation fondée sur les produits et axée sur les résultats.



Une compagnie d'assurance et de réassurance américaine diversifiée a fait appel à Mindtree pour qu'elle lui fournisse des services de cloud et de gestion d'infrastructure informatique de bout en bout qui l'aideront à rationaliser ses activités plus rapidement et plus efficacement.

Titres et prix :

Mindtree a figuré parmi les lauréats des HR Excellence Awards 2020 de la SHRM Foundation dans la catégorie Excellence in HR Analytics.



Mindtree s'est vu décerner le titre d'IT Pride of Karnataka 2019-2020 dans le cadre des IT Export Awards du STPI (Software Technology Parks of India ) de Karnataka.

) de Karnataka.

Mindtree s'est vu attribuer la note de A-, l'une des meilleures, dans la catégorie Climate change (changement climatique) du Carbon Disclosure Project (CDP).



Mindtree a été reconnue comme chef de file des services de maintenance d'applications, de développement agile et d'essais en continu dans le rapport ISG Provider Lens™ – Next-gen Application Development and Maintenance (ADM) Services 2020 (États-Unis).



Mindtree a été reconnue comme chef de file dans les rapports ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners 2020 (Australie) et Public Cloud – Solutions and Services for Midmarket 2020 (États-Unis).

