Mindtree behaalt Data Analytics Partner Specialization in Google Cloud Partner Advantage Program

Erkenning zet technische deskundigheid en bewezen successen van Mindtree bij de voorbereiding, opslag en analyse van gegevens in de kijker

BANGALORE, India en WARREN, N.J., 16 juli 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een toonaangevend dienstverlenend bedrijf in digitale transformatie en technologie, maakte vandaag bekend dat het de erkenning "Application Development Partner Specialization" in het "Cloud Partner Advantage Program" van Google heeft behaald. Deze specialisatie zet de knowhow en het succes van Mindtree in de kijker in het gebruik van analytics voor zakelijke inzichten met behulp van Google Cloud Platform-technologie.

De specialisaties in het Google Cloud Partner Specialization Program hebben tot doel cloud-klanten van Google deskundige partners te bieden die blijk hebben gegeven van hun technische knowhow en aangetoond succesvol waren met hun gespecialiseerde oplossingen en dienstverlening. Deze erkenning toont aan dat Mindtree in staat is het data-analyseproces te sturen van instroom tot voorbereiding, opslag en analyse, wat steeds belangrijker wordt nu bedrijven kijken naar analyses voor data-gebaseerde zakelijke inzichten. Daarnaast behaalde Mindtree onlangs de Application Development Partner Specialization en is het een Google Cloud-partner, die klanten een compleet spectrum van cloudservices biedt, waaronder big data services, migratie en transformatie, implementatie van SAP, data science, kunstmatige intelligentie en machine learning services.

"Bedrijven vertrouwen op analytische platforms om hen te helpen de enorme hoeveelheden gegevens die ze verzamelen te interpreteren en te benutten", aldus Dayapatra Nevatia, Executive Director en Chief Operating Officer bij Mindtree. "Naarmate meer organisaties voor een cloud-centrische aanpak kiezen, krijgen bedrijven toegang tot relevante gegevens die bijdragen tot extra inzichten en waarde. Mindtree zet zich in om bedrijven wegwijs te maken in het cloudlandschap en hun digitale transformatie te versnellen. Deze erkenning valideert ons bewezen succes in het helpen van Google Cloud-klanten om de mogelijkheden van data-analyse ten volle te benutten."

Als Google Cloud Partner heeft Mindtree klanten geholpen bij het gebruik van native Google Cloud-diensten om bijna real-time data te publiceren voor inzichtgestuurde besluitvorming. Daarnaast heeft het bedrijf ook data-getrainde algoritmen ontworpen, gebouwd en geautomatiseerd om verschillende initiatieven voor zijn klanten mogelijk te maken.

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat bedrijven helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 260 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te commercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in 24 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, wat elke dag belichaamd wordt door onze bekroonde cultuur die uit meer dan 27.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

