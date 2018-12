Mindtree Benoemd tot Leider in Digitale Diensten voor Reis en Horeca door Onafhankelijk Onderzoeksbureau

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, December 24, 2018 /PRNewswire/ --

Bedrijf erkend door zes categorieën voor digitale transformatiebekwaamheid voor reizen en de horeca

Mindtree , een wereldwijde digitale transformatie en technologie adviesdiensten bedrijf, werd een leider genoemd in het 'Zinnov Zones voor Digitale Diensten in Reis en Horeca' verslag voor 2018. Mindtree was in de leiderschapzone van 'Algemene Reis en Horeca Digitale Diensten'en in zes subcategorieën geplaatst, waaronder: Reis, Horeca, Planning en Boeking, Digitaal Advies, Digitaal Ontwerp & Ervaring en Databeheer & Inzichten.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

Zinnov Zones is een jaarlijks verslag voor wereldwijde technologiediensten leveranciers gebaseerd op onder andere een gedetailleerde beoordeling van de leverings- en dienstmogelijkheden, schaalbaarheid en intellectueel eigendom. De auteurs van het verslag bestudeerden ook de schaal van de digitale business van Mindtree, zijn klantenkring en zijn talent op het vlak van reis- en horecagerichte ondernemingen.

"Wij feliciteren Mindtree met hun leiderschapspositie in Zinov Zones voor de reis- en horecasector. Wij hebben nauwlettend de footprint van Mindtree gevolgd en zij zitten in een sterke positie om resultaatgerichte digitale diensten te leveren aan reis en horeca consumenten," zegt Praveen Bhadada, Partner en Practice Head, Digital Transformation, Zinnov. "De kracht van Mindtree ligt in een spectrum intellectueel eigendom (IPs) en in de oplossingsversnellers die zij hebben ontwikkeld door Cloud, Artificiële Intelligentie en de Blockchain te gebruiken, waardoor consumenten sneller aan hun digitale reis kunnen beginnen. Mindtree heeft ook het vermogen om efficiënt zijn industrie leidende partnerschappen te kunnen benutten met technologie reuzen en meerdere grensverleggende digitale start-ups om toegevoegde waarde aan zijn consumenten te leveren. De huidige investeringen van Mindtree in het aannemen van ervaren talent en het bijscholen via online, maar ook via residentiele programma's, maakt het mogelijk voor hen om relevant te blijven ten opzichte van consumentenbehoeften."

De verbonden reizigers van tegenwoordig verwachten eenvoudige digitale ervaringen van hoge kwaliteit, competitieve prijzen door de hele waardeketen, en real-time, gepersonaliseerde aanbiedingen gebaseerd op hun voorkeuren. Mindtree werkt met klanten uit het luchttransport, hotel en accommodatie, resort en vakanties, auto- en vrachtwagenverhuur, reisbureau's, recreatie en vrijetijdsbesteding, en gezondheid en welzijn, met gebruik van nieuwe generatie technologieën om uitstekende en gedifferentieerde diensten te leveren die de consumentenervaring verbetert en loyaliteit versterkt.

"De digital natives en de millennials herdefiniëren de reisindustie. Om aan hun verwachtingen te voldoen worden reismerken meer wendbaar en ontwikkelen zij nieuwe consumentenervaring paradigma's en moderniseren zij oude systemen met de Cloud, AI, Blockchain, en data analyses," zegt Nalin Vij, Senior Vice President en Global Head, Travel, Transportation and Hospitality bij Mindtree. "Wij zijn erg blij met deze erkenning door Zinnov. Het geeft een weerspiegeling weer van onze expertise en ervaring in het leveren van businesstransformatie, met inzet van de laatste digitale technologieën, voor sommige van de grootste en meest innovatieve reis en horecamerken in de wereld."

In september 2018, heeft Mindtree 'Expectations vs. Reality: How to Better Serve the Connected Traveler' gepubliceerd, een onderzoek onder meer dan 2000 Amerikaanse volwassenen reizigers dat aan organisaties in de reis en horeca sector belangrijke inzichten levert over de verwachtingen van eindconsumenten, in termen van consumentenervaring, loyaliteit, bijkomende verkoop, bereidbaarheid om voor een premium te betalen en pogingen tot personalisatie. Bezoek de microsite om het volledig verslag te downloaden.

Over Mindtree:

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen , om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds." Bezoek voor meer informatie www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd.

Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven mogen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.

