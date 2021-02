Mindtree bereikt Google Cloud Partner-specialisatie in applicatieontwikkeling

- Erkenning benadrukt de technische vaardigheid van Mindtree en het bewezen succes bij het bouwen en beheren van op cloud gebaseerde applicaties

WARREN, NJ en BANGALORE, India, 23 februari 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een toonaangevend bedrijf dat diensten levert op het gebied van digitale transformatie en technologie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de erkenning "Application Development Partner Specialization" in het "Cloud Partner Advantage Program" van Google heeft behaald. Deze specialisatie benadrukt de expertise en het succes van Mindtree bij het bouwen van klantoplossingen in applicatie-ontwikkeling met behulp van Google Cloud-technologie.

Het "Cloud Partner Advantage"-programma van Google is ontworpen om cloud-klanten van Google erkende partners te bieden die hebben aangetoond technische vaardigheid en bewezen succes te hebben in gespecialiseerde oplossingen en dienstverlening. Het verdienen van deze erkenning onderstreept het vermogen van Mindtree om met succes digitalisering te stimuleren, van cloudmigratie tot applicatiegebruik en modernisering.

Mindtree is een vooraanstaande Google Cloud-partner en biedt klanten een compleet spectrum van cloudservices, waaronder big data-services, migratie en transformatie, implementatie van SAP, data science, kunstmatige intelligentie en machine learning-services.

"Mindtree zet zich in om ondernemingen te helpen groeien en hun bedrijf op te schalen door gebruik te maken van toonaangevende infrastructuur en de robuuste reeks cloud-oplossingen van Google Cloud", zegt Radhakrishnan Rajagopalan, Global Head, Customer Success, Data and Intelligence, Mindtree. "Deze erkenning wekt verder vertrouwen bij ondernemingen die hun legacy-applicaties en workloads willen migreren naar Google Cloud, zodat Mindtree een organisatie effectief kan helpen om hun initiatieven voor cloud-acceptatie vooruit te helpen."

Door samenwerking met Google Cloud heeft Mindtree zijn positie versterkt als dé partner voor zijn klanten om te helpen met architectuur, ontwerp en bouwoplossingen of platforms die snellere, veerkrachtige en betrouwbare systemen kunnen leveren met een snellere tijd voor marktintroductie.

