Mindtree entame l'exercice 2022 avec une forte croissance au premier trimestre et le carnet de commandes le plus élevé jamais enregistré

Un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse séquentielle de 7,7 %, un carnet de commandes dépassant le demi-milliard de dollars américains

BANGALORE, Inde et WARREN, New Jersey, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a publié aujourd'hui ses comptes consolidés pour le premier trimestre clos le 30 juin 2021, tels qu'approuvés par son Conseil d'administration.

« Nous sommes heureux d'annoncer un bon début de l'exercice 2022 avec une croissance généralisée au premier trimestre sur l'ensemble des secteurs de services et de l'industrie », a déclaré Debashis Chatterjee, PDG et directeur général de Mindtree. « Pour ce trimestre, les revenus se sont élevés à 310,5 millions de dollars, soit une hausse de 7,7 % en séquentiel et l'EBITDA s'est établi à 20,3 %, démontrant la résilience de notre entreprise dans un environnement difficile. Notre carnet de commandes de 504 millions de dollars, le plus élevé jamais enregistré, confirme que l'exécution ciblée de notre stratégie et notre orientation client, qui consiste à repenser les modèles d'entreprise pour l'ère numérique, nous aident à générer une croissance rentable et durable. Nous sommes fiers de la passion et de la persévérance avec lesquelles Mindtree Minds a continué à apporter de la valeur à nos clients et à dépasser leurs attentes malgré des conditions difficiles. »

Principaux résultats financiers :

Trimestre clos le 30 juin 2021

En dollars américains :

Chiffre d'affaires de 310,5 millions de dollars (croissance de 7,7 % par rapport au trimestre précédent et de 22,6 % par rapport à l'année précédente)



Bénéfice net de 46,5 millions de dollars (croissance de 7,5 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 64,7 % par rapport à l'année précédente)

En roupies indiennes :

Chiffre d'affaires de 22,917 millions de roupies (croissance de 8,6 % par rapport au trimestre précédent / 20,1 % par rapport à l'année précédente)



Bénéfice net de 3,434 millions de roupies (croissance de 8,2 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 61,2 % par rapport à l'année précédente)

Autres faits marquants :

Clients :

260 clients actifs au 30 juin 2021



3 nouveaux clients à 5 millions de dollars, pour un total de 47



5 nouveaux clients à 10 millions de dollars, pour un total de 25



1 nouveau client à 20 millions de dollars, pour un total de 8

Employés :

27 256 Mindtree Minds au 30 juin 2021



Le taux d'attrition sur les 12 derniers mois est de 13,7 %

Contrats conclus au premier trimestre avec des clients internationaux de premier plan :

L'un des principaux gestionnaires d'investissement au monde a sélectionné Mindtree comme partenaire stratégique pour un engagement de services gérés sur plusieurs années afin de stimuler l'innovation et des expériences différenciées en modernisant et en transformant son infrastructure informatique et son portefeuille d'applications, tout en permettant de multiples initiatives stratégiques de changement commercial et technologique.



Une société mondiale de gestion de voyages a choisi Mindtree pour un programme pluriannuel de migration et d'opérations cloud AWS de bout en bout et à grande échelle afin de piloter sa nouvelle stratégie commerciale et produit.

Un leader mondial de la construction automobile a choisi Mindtree comme partenaire stratégique pluriannuel pour transformer son écosystème d'applications.



Un leader technologique multinational a conclu un accord à long terme avec Mindtree pour des services de support cloud et d'infrastructure.



Un conglomérat industriel mondial de haute technologie s'est associé à Mindtree pour permettre la vente numérique et une expérience client multi-canale.



Un leader mondial des produits à base de fil d'acier s'est associé à Mindtree pour un programme de transformation numérique pluriannuel, dans le cadre duquel Mindtree fournira des plateformes de commerce numérique à l'échelle mondiale avec une approche axée sur les données pour permettre l'accélération des revenus numériques et une expérience client améliorée.

Reconnaissances :

Mindtree s'est classé au deuxième rang pour la satisfaction des clients dans une étude sur l'approvisionnement en informatique menée en 2021 au Royaume-Uni par Whitelane Research, en collaboration avec PA Consulting. Le score de satisfaction global de Mindtree, de 80 %, était bien supérieur à la moyenne de l'industrie, de 72 %.



Mindtree a été nommé candidat principal par Everest Group dans son « Application and Digital Services in Banking PEAK Matrix® Assessment 2021 : Rapport de Global Focus ».



Mindtree a été nommé parmi 40 fournisseurs de services d'analyse client dans l'étude « Now Tech » de Forrester : Fournisseurs de services d'analyse client, rapport du deuxième trimestre 2021. Les fournisseurs de services d'analyse client aident les clients à transformer les données en informations analytiques pour optimiser les décisions et améliorer l'expérience client (Source : Now Tech : Fournisseurs de services d'analyse client, deuxième trimestre 2021).



Mindtree a été récompensé par les ISG Digital Case Study Awards™ 2021 pour son travail de transformation numérique de premier ordre avec ses entreprises clientes. Mindtree a été l'une des entreprises à avoir quatre ou plusieurs études de cas remarquables.

Mindtree figurait parmi les 5 premières entreprises avec les scores ESG (environnement, sociaux et gouvernance) les plus élevés dans une évaluation de CRISIL Ltd., qui a analysé trois cycles de reporting annuels de 225 entreprises dans 18 secteurs en Inde jusqu'à l'exercice 2020.



EcoVadis a attribué à Mindtree une note d'argent dans l'évaluation de la durabilité de cette année, plaçant Mindtree parmi les 25 % les plus performantes des plus de 75 000 entreprises évaluées.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale de conseil et de services technologiques, aidant les entreprises à allier évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Née dans l'univers du numérique en 1999 et maintenant une société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à 260 engagements de clients d'entreprise afin d'éliminer les cloisonnements, de donner un sens à la complexité numérique et d'accélérer la commercialisation de nouvelles initiatives. Nous permettons à l'informatique d'évoluer au rythme de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison continue pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 24 pays à travers le monde, nous sommes toujours considérés comme l'un des meilleurs endroits où travailler, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 27 000 « Esprits Mindtree » entrepreneuriaux, collaboratifs et dévoués.

Pour en savoir plus sur nous, veuillez consulter www.mindtree.com ou suivez-nous sur @Mindtree_Ltd.

Sphère de sécurité

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence significative entre nos résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations prévisionnelles. Les conditions causées par la pandémie de COVID-19 pourraient réduire les dépenses technologiques des clients, ce qui affecterait la demande pour nos services, retarderait les décisions d'achat des clients potentiels et aurait un impact sur notre capacité à fournir des services de conseil sur site ; tous ces facteurs pourraient avoir un effet négatif sur notre chiffre d'affaires, nos marges et nos performances financières globales à l'avenir. Nos opérations pourraient également être affectées par une série de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19 qui sont indépendants de notre volonté. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

