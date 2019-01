Mindtree eröffnet neues Büro in Minneapolis zur Unterstützung von Magnet360, der wachsenden Salesforce-Praxis des Unternehmens

BANGALORE, Indien und MINNEAPOLIS, January 24, 2019 /PRNewswire/ --

Die neuen Räumlichkeiten umfassen die Magnet360 Garage, ein Zentrum zur Salesforce-Innovation

Heute weihte Mindtree feierlich größere Büroräumlichkeiten ein, um dem starken Wachstum von Magnet360, der Mindtree Salesforce-Praxis, standzuhalten. Die Gestaltung des neuen Büros soll Unternehmen bei der rascheren Implementierung von Software as a Service (SaaS) unterstützen, ein Trend, der die Art und Weise, auf welche Unternehmen Technologie nutzen, neu definiert. Die Architektur der neuen Räumlichkeiten, die sich über eine Fläche von 30.000 Quadratfuß erstrecken, sollen ein flexibles, dynamisches Arbeitsumfeld bereitstellen. Zu den Designzielen zählte die Errichtung einer silofreien Fläche, die Mitarbeiter dazu befähigt, die Balance zwischen einem hohen Kooperationslevel und intensivem Arbeitsfokus beizubehalten.



Magnet360's Consulting-basierter Ansatz bietet einen facettenreichen Kundendialog, fundiertes Salesforce-Verständnis sowie kompetentes Fachwissen zur Evaluierung geschäftlicher Herausforderungen und Nutzerreisen. All dies spiegelt Mindtrees holistischen Ansatz hinsichtlich des Vorantreibens von Cloud-Transformationen wider. Unternehmen werden dazu befähigt, ihre Salesforce-Möglichkeiten zu erweitern und neue, cloudgestützte Geschäftsmodelle zu fördern. Die Einrichtung bietet multidisziplinären Teams und Kunden ein interaktives Umfeld, in dem sie designorientierte Denktechniken anwenden können, um unter Nutzung der Salesforce-Plattform zu experimentieren und Ideen umzusetzen.



Mindtrees neuestes Büro bietet Stadtambiente mit einem Netzwerk an kleineren "Nachbarschaften", um intensive Kollaboration unter kleinen, agilen Teams zu ermutigen. Die miteinander verbundenen Trakte sind mit einem großzügigen Gemeinschaftsbereich verankert, der für ‚Rockin Rally'-Meetings des gesamten Unternehmens sowie die Zusammenarbeit funktionsübergreifender Teams gedacht ist. Das Büro verfügt über moderne audiovisiuelle Technologie, die das globale Magnet360-Team und den aus 20.000 Mindtree Minds verbleibenden Teil des Teams vernetzt. Zusätzlich sind mehrere Lounges für kurzfristige Meetings, miteinander verbundene und skalierbare Büroräume, verschiedene Arbeitsflächen, Ruheräume, eine Bibliothek sowie ein Wellnessbereich vorhanden.



Die Magnet360 Garage, Zentrum für Salesforce-Innovation, stellt einen weiteren Blickpunkt dar. Es handelt sich hierbei um eine Fläche, die sich über 1300 Quadratfuß erstreckt und als digitaler Hub für Salesforce-Transformation dient sowie Unternehmen die Möglichkeit bietet, Cloud-Möglichkeiten von Grund auf neu zu definieren. Getreu seines Namens ähnelt der Bereich einer Garage mit Schwingtüren und freigelegten Wandbolzen, die an die Start-up-Erfahrungen eines der weltweit brilliantesten Technologieunternehmens erinnert. Angelehnt an Mindtrees Digital Pumpkin-Innovationshubs in Bangalore und New Jersey vereint die Magnet360 Garage Business und IT über zahlreiche Disziplinen hinweg. Es handelt sich um eine technologiereiche Denkarena, die der gemeinsamen Schaffung sinnvoller Lösungen unter Nutzung der Salesforce-Potenz dient.



"Unternehmen passen sich auf ihrer Suche nach Möglichkeiten zu einer optimierten Kundenverbundenheit und zur Verankerung ihrer Geschäftstätigkeiten in der Cloud kontinuierlich an", so Matt Meents, Senior Vice President und Direktor von Magnet360, Mindtrees Salesforce-Praxis. "Magnet360 sieht sich motiviert, unsere Salesforce-Praxis kontinuierlich zu verbessern. Mit vollstem Einsatz definieren wir Geschäftsmodelle neu. Dieser beeindruckende neue Raum ist nicht nur äußerst funktionell, sondern wurde darüber hinaus mit großer Vorsicht kreiert, um ein großartiges Arbeitsumfeld darzustellen."



"Jedes kleine Detail dieser Büroflächen repräsentiert Mindtrees zentrales Gedankengut, durch welches sich das Unternehmen von anderen abhebt", erklärte Paul Gottsegen, Chief Marketing Officer & Head von Mindtree Americas. "Wir sehen uns einem Umfeld gegenüber, das in Hinblick auf kontinuierliche Innovation und Fortschritt errichtet wurde. Ein Labor, das sich cloudfähiger Ideen annimmt und sie zu praxistauglichen Lösungen macht, die skalierbar sind. Eine Kultur, die niemanden ausgrenzt. Wir bieten alles. Wir blicken den Transformationsprojekten, die in dieser Einrichtung für unsere Salesforce-Kunden geschaffen werden, mit Spannung entgegen."



"Die Inbetriebnahme der Magnet360 Garage erfüllt Salesforce mit großer Freude, da sie Beweis dafür ist, dass Magnet360 Innovation mit offenen Armen gegenübersteht", so Peter Doolan, Executive Vice President, Digitale Transformation und Innovation bei Salesforce. "Diese neuen Räumlichkeiten werden Magnet360 dazu befähigen, Kunden mit der Salesforce-Plattform digitale Transformation zu bieten."



Als ein Teil von Mindtree, mit nahezu 20.000 Mindtree Minds über 27 Länder in 43 Niederlassungen verteilt, kann sich das Magnet360-Team auf fundiertes Fachwissen berufen, um End-to-end-Lösungen für Unternehmen zu skalieren.



Salesforce und andere sind Warenzeichen von salesforce.com, Inc.



Magnet 360, die Mindtree Salesforce-Praxis, ist seit 2004 Partner von Salesforce. Wir helfen zukunftsorientierten Unternehmen dabei, ihre wichtigsten Zielgruppen einzubinden, um Wachstum, Kundentreue und Effizienz zu fördern und für maximalen Geschäftserfolg zu sorgen. Durch Einsatz der Salesforce-Plattform und ein iteratives Liefermodell unterstützen wir Unternehmen dabei, intelligenter vorzugehen und ihre Investitionen rasch profitabel zu machen. Unsere innovativen Cross-Cloud-Lösungen haben wir bereits an Kunden aus den verschiedensten Branchen geliefert.



Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im IT-Sektor, das Kunden aus 17 Ländern dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Wir berufen uns auf die Kraft von Continuous Delivery, unser digitale Fachwissen, unsere Branchenkenntnis sowie Forschung auf dem Gebiet aufkommender Technologien, um Effizienzen voranzutreiben und Business-Innovation für über 340 Kunden zu ermöglichen. Mindtree wird durchweg als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Dies ist auf unsere teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist zurückzuführen. Sie verkörpern eine Siegerkultur, die unser Streben nach Exzellenz, Innovation und Co-Kreation definiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen können Markennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

