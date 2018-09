Mindtree est reconnue comme leader du marché des services de développement et de maintenance des applications par le cabinet de recherche et de conseil ISG

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, September 10, 2018 /PRNewswire/ --

Le rapport ISG Provider Lens™ considère que l'approche agile et continue de Mindtree en matière de tests est un différenciateur essentiel

Mindtree, entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été nommée leader sur le marché des services de développement et de maintenance des applications (ADM selon l'anglais) « de nouvelle génération » par Information Services Group (ISG), un grand cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie.

Le rapport Quadrant ISG Provider Lens™ sur les ADM de nouvelle génération a reconnu Mindtree comme un leader en termes de « services ADM de nouvelle génération », de développement agile et de tests continus, parmi les 29 prestataires de services internationaux évalués. ISG a évalué les prestataires sur la base d'un ensemble de critères, notamment l'étendue et la qualité de leur portefeuille de services, leur vision stratégique et la satisfaction de leurs clients.

Le rapport d'ISG souligne les différenciateurs de Mindtree suivants :

Un accent mis sur une automatisation rapide : Mindtree a construit plusieurs plateformes et accélérateurs internes qui utilisent des technologies telles que l'apprentissage automatique, la génération automatisée de code, l'automatisation des processus robotisés, ainsi que les agents conversationnels pour permettre aux clients d'automatiser davantage leurs opérations .

: Une expé rience agile : Mindtree compte environ 4 400 employés à l'échelle mondiale qui travaillent dans le cadre d'engagements agiles, y compris des coach e s de la méthode Agile, des « scrum masters » (experts de la méthode Scrum) et des architectes. Elle possède un centre d'excellence Agile à Gainesville, en Floride, qui est un centre d'idées et de com munications high-tech conçu pour la transformation agile, le conseil, la livraison et les affaires numériques .

: Des ressources intégrales (full-stack) et polyvalentes pour les essais continus : Mindtree est axée sur l'amélioration des compétences de ses employés tout au long de la chaîne de valeur, du service d'appui (back-office) au service clientèle (front-office), pour les concepts et les outils de tests continus. Les employés reçoivent une formation dans des domaines comme l'expérience utilisateur et l'analyse.

« Nos clients prennent conscience de la grande importance de la livraison continue pour faire tomber les obstacles et fournir une meilleure qualité à un RPM plus rapide », a déclaré Manas Chakraborty, vice-président principal et responsable des services d'entreprise chez Mindtree. « Cette reconnaissance de la part d'ISG reflète les investissements soutenus que nous avons réalisés pour disposer d'un ensemble solide d'outils, de cadres et de meilleures pratiques afin de gérer l'informatique de manière intégrée et efficace. »

« Mindtree est bien placée en tant que 'partenaire numérique pilier' pour les clients d'entreprises internationales grâce à ses prouesses techniques, son leadership éclairé, ses conseils à l'échelle nationale, son automatisation, ses bouquets numériques et ses plateformes », a déclaré Ashish Chaturvedi, analyste principal chez ISG et auteur du rapport.

« La plupart des activités de développement de nouvelle génération sont axées sur la résolution des problèmes commerciaux, l'amélioration des chiffres d'affaires et des profits, l'amélioration de l'expérience client et le renforcement de la valeur globale de la marque », a déclaré Esteban Herrera, associé et directeur mondial d'ISG Research. « Parallèlement à cela, la maintenance de nouvelle génération s'attache à l'automatisation intelligente afin de réduire les coûts de 20 à 30 % - des économies qui peuvent être réinvesties dans des activités de développement. »

La série de rapports Quadrant ISG Provider Lens™ fournit des informations précieuses sur les capacités des prestataires de services, basées sur la méthodologie unique d'ISG, laquelle allie la recherche empirique, la recherche fondée sur les données et l'analyse du marché avec les expériences de travail réelles et les observations de l'équipe mondiale de conseil d'ISG.

Pour en savoir plus sur les services ADM de Mindtree, veuillez visiter : https://www.mindtree.com/services/operations/application-development-support

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un grand cabinet mondial de recherche technologique et de conseil. Plus de 700 entreprises clientes lui font confiance, dont 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG s'engage à conseiller les entreprises, les organisations du secteur public, ainsi que les fournisseurs de services et de technologies qui visent l'excellence dans l'exploitation et une croissance plus rapide. L'entreprise se spécialise dans la transformation numérique, notamment dans l'automation, le cloud et l'analyse des données ; le conseil en sourçage ; la gestion de la gouvernance et des risques ; les services en opérateurs de réseaux ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; la recherche et l'analyse des informations du marché et des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford dans l'état du Connecticut, ISG compte plus de 1 300 professionnels, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe internationale reconnue pour son esprit innovateur, son influence sur le marché, son expertise approfondie de l'industrie et des technologies, sa recherche de premier plan et ses capacités d'analyse qui se fondent sur la base de données du marché la plus importante de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.isg-one.com.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 19 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnées dans ce communiqué de presse appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

