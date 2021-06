Mindtree figure parmi les meilleures entreprises du Royaume-Uni en matière de satisfaction client selon l'étude 2021 IT Sourcing Study

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 17 juin 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est classée au deuxième rang en termes de satisfaction client selon l'étude l'étude 2021 IT Sourcing Study au Royaume-Uni, menée par Whitelane Research en collaboration avec PA Consulting. Le taux de satisfaction globale de l'entreprise, qui s'élève à 80 %, est nettement supérieur à la moyenne du secteur, qui est de 72 %.

Cette année, le classement de 34 des meilleurs fournisseurs de services informatiques/Cloud du Royaume-Uni a été établi sur la base d'une évaluation de plus de 600 relations uniques de sourcing informatique et de 800 relations de Cloud par plus de 250 participants des principales organisations de dépenses informatiques du Royaume-Uni.

Tous les clients de Mindtree interrogés dans le cadre de l'étude se sont déclarés satisfaits de l'entreprise. La société s'est classée parmi les cinq premières pour quatre des neuf indicateurs de performance clés évalués dans l'étude. Il s'agit notamment de la qualité de la prestation de services, des capacités du Cloud, de la qualité de la gestion des comptes et de la proactivité. Mindtree est également l'une des cinq entreprises dont les clients sont exclusivement satisfaits de ses capacités de développement, de maintenance et de test d'applications.

Venu Lambu, directeur exécutif et président des marchés internationaux chez Mindtree, a déclaré : « Alors que les organisations au Royaume-Uni ont traversé une année difficile dans leurs parcours de transformation numérique, nous sommes restés fermement concentrés sur l'exploitation de nos capacités différenciées pour les aider à rester en tête en s'engageant continuellement auprès de nos clients et en leur apportant de la valeur. Ce classement souligne notre orientation et notre engagement envers les clients. Je tiens à remercier nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent, ainsi que Mindtree Minds pour son dévouement à dépasser les attentes de ses clients. »

Jef Loos, responsable de l'approvisionnement chez Whitelane Research, a déclaré : « Les 12 derniers mois ont mis à l'épreuve l'agilité et les compétences du secteur britannique de l'externalisation informatique. Il est très impressionnant de voir des entreprises comme Mindtree satisfaire leurs clients, même en ces temps difficiles. À l'avenir, alors que les entreprises redoublent d'efforts dans le domaine du numérique, elles comptent de plus en plus sur leurs partenaires pour les guider dans cette évolution rapide. Mindtree a fait preuve d'un engagement exceptionnel envers les professionnels clés de l'entreprise, tels que la réduction des coûts, l'évolutivité et la concentration sur l'activité principale, ce qui la place parmi les meilleurs partenaires d'externalisation informatique au Royaume-Uni, selon ses propres clients. »

Méthodologie

L'étude 2021 de Whitelane IT Sourcing Study au Royaume-Uni a été menée auprès de cadres supérieurs ayant une influence sur la stratégie informatique de l'entreprise et les décisions de sourcing informatique. Tant les organisations disposant d'un budget informatique important que celles qui ont externalisé une part significative de leurs processus informatiques ont été invitées à participer à la recherche. Une fois que les répondants ont approuvé leur participation, ils ont reçu une URL pour accéder à un questionnaire en ligne.

Whitelane Research et PA Consulting sont deux organisations totalement indépendantes. Whitelane Research était responsable de la sélection de la base de données des participants. Les fournisseurs de services informatiques présentés dans cette étude ont été évalués et classés en fonction de l'opinion de leurs clients (et non de l'opinion de Whitelane Research ou de PA Consulting).

Les résultats de la recherche sont uniquement fondés sur les données reçues dans l'étude de marché de la part des personnes interrogées. Les services d'externalisation informatique évalués sont consommés par le pays/la région où l'étude est menée et les évaluations ne sont pas pondérées par les caractéristiques des contrats, telles que la valeur annuelle ou la durée du contrat.

La participation à l'étude se fait sur la base d'une confidentialité et d'un anonymat complets, et seules des données agrégées sont utilisées pour présenter les résultats de la recherche.

Au moins huit évaluations sont nécessaires pour qu'un fournisseur de services individuel soit inclus dans le classement de la satisfaction générale et au moins sept évaluations sont nécessaires pour qu'un fournisseur de services individuel soit inclus dans le classement de la satisfaction par domaine informatique. Le nombre minimum d'évaluations requises pour chaque prestataire de services garantit que les scores reflètent l'opinion d'un échantillon représentatif.

