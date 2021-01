Mindtree helpt Aflac het indienen van claims van klanten te vereenvoudigen

De MyAflac-app, onderdeel van Aflac's agenda voor digitale transformatie, biedt polishouders gemak en ondersteuning tijdens de uitdagende tijden

WARREN, NJ en BANGALORE, India, 20 januari 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een toonaangevend bedrijf in digitale transformatie en technologiediensten, heeft vandaag bekendgemaakt met Aflac te hebben samengewerkt om een verbeterde mobiele applicatie te ontwikkelen, MyAflac Mobile genaamd, waarmee eindgebruikers gemakkelijk en rechtstreeks vanaf hun mobiele apparaat claims kunnen indienen, wat het claimproces vereenvoudigt. Terwijl polishouders zich een weg banen door een stressvolle tijd als gevolg van de wereldwijde pandemie, concentreert Aflac zich op het vereenvoudigen van het claimproces, aangestuurd door geautomatiseerde functies voor zelfbediening om de ervaring van eindgebruikers en de klantgerichtheid verder te verbeteren.

Met de verbeterde mobiele app, MyAflac Mobile, kunnen polishouders claims indienen wanneer het hen uitkomt, meldingen ontvangen en de juiste documenten eenvoudig en snel uploaden, zodat claims sneller kunnen worden afgehandeld. Klanten kunnen via de app ook instellen dat ze zonder extra stappen vergoedingen kunnen ontvangen. De verbeterde app maakt gebruik van moderne technologie en biedt een meer responsieve en mobielvriendelijke ervaring.

"Ons primaire doel bij Aflac is ervoor te zorgen dat onze klanten zich gesteund voelen en de kosten kunnen betalen die de ziektekostenverzekering niet dekt", aldus Tyler Bennett, Vice President Digital Services bij Aflac. "Ons aanbod van aanvullende verzekeringen geeft klanten de gemoedsrust dat we er voor ze zullen zijn wanneer ze ons nodig hebben. Het was een complex project, maar het team van Mindtree ging de uitdaging aan, werkte samen met het Aflac-team en hielp bij het creëren van een ervaring die een merkbare zakelijke impact en meer betrokkenheid van de klant oplevert."

MyAflac, ontwikkeld in een exclusieve samenwerking tussen Mindtree en Aflac, is nu beschikbaar op Google Play en in de App Store. In de eerste drie dagen na de lancering werd de app meer dan 60.000 keer gedownload.

"Aflac wordt in de branche erkend als een opvallend merk als het gaat om het verbeteren van het gebruikersgemak voor klanten", zegt Venu Lambu, Executive Director en President, Global Markets, Mindtree. "We prijzen hen voor het erkennen van de behoefte van hun klanten aan een eenvoudig, gestroomlijnd claimproces, een initiatief dat deel uitmaakt van hun grotere plannen om te transformeren. We zijn er trots op met hen samen te werken om de nieuwe ervaring te ontwikkelen die hen helpt hun merkbelofte na te komen om in moeilijke tijden snel en moeiteloos oplossingen voor polishouders te leveren."

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat bedrijven helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 275 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te vercommercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in meer dan 15 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, dat elke dag belichaamd wordt door onze bekroonde cultuur die uit meer dan 22.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

