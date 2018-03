Mindtree lance sa plate-forme « Decision Moments » destinée aux spécialistes du marketing

Mindtree, une entreprise internationale de services de transformation et technologiques, a annoncé aujourd'hui que sa plate-forme d'informations, Decision Moments, construite sur la plate-forme Microsoft Azure, tire désormais parti d'Adobe Experience Cloud, en aidant les spécialistes du marketing à accélérer le taux de conversion des clients et à augmenter la valeur de la durée de vie de ceux-ci.

Les spécialistes du marketing doivent réinventer le cheminement des consommateurs en comprenant les points où l'expérience client devient moins intuitive et individualisée, et offrir des expériences contextuelles et personnalisées. C'est un aspect primordial pour que les spécialistes du marketing puissent mieux orienter leurs investissements en marketing.

Mindtree a créé Decision Moments pour aider les spécialistes du marketing à relever ce défi. La plate-forme est conçue pour s'intégrer aux empreintes numériques d'Adobe Experience Cloud et les enrichir avec des données hors ligne et tierces. Cela permet aux spécialistes du marketing d'obtenir une vision à 360 degrés du client, avec une micro-segmentation à la clé. La sandbox de modélisation intégrée dans Decision Moments permet aux spécialistes du marketing d'effectuer des expériences contrôlées afin de valider les micro-segments. Les spécialistes du marketing peuvent cibler plus efficacement les consommateurs à l'aide d'applications telles que les meilleures offres à venir, les recommandations de produits et les tendances d'achat. Ces informations sont fournies sous forme de contenu personnalisé par Adobe Experience Cloud.

Decision Moments s'appuie sur Adobe Experience Cloud et est alimentée par les services Microsoft Azure, notamment par Cortana Intelligence Suite, dans une solution native sur le cloud.

« Les spécialistes du marketing évaluent les moyens d'offrir à leurs clients des expériences connectées dans le contexte adéquat et à travers les points de contact. Englober le point de vue de la science des données va les aider à découvrir et à appliquer les connaissances nécessaires pour atteindre leurs objectifs de marketing », a déclaré Sreedhar Bhagavatheeswaran, vice-président principal et directeur international des activités numériques chez Mindtree. « L'expérience basée sur les données qu'apporte Adobe Experience Cloud, couplée à la connaissance des consommateurs fournie par Decision Moments, est la formule secrète pour influencer et impliquer efficacement les clients lors de nombreux micro-moments à travers les points de contact. »

« Apporter une expérience exceptionnelle est le moyen le plus efficace pour les entreprises de tisser des relations à long terme et de fidéliser leurs clients à leur marque. Cela demande une connaissance approfondie des clients », a déclaré Jay Dettling, vice-président des partenariats internationaux chez Adobe. « Grâce à Adobe Experience Cloud, les entreprises ont accès à tout ce dont elles ont besoin pour garantir la personnalisation et la transparence de chaque interaction avec les clients, sur tous les points de contact. La plateforme Decision Moments de Mindtree va utiliser Adobe Experience Cloud pour augmenter le taux de conversion et la valeur du cycle de vie des clients et pour accélérer la mise sur le marché. »

Pour en savoir plus sur la manière dont Decision Moments va fournir des informations exploitables à l'aide d'Adobe Experience Cloud, veuillez lire le billet de notre blog. Les experts de Mindtree assisteront à l'Adobe Summit 2018 qui aura lieu à Las Vegas du 25 au 29 mars, où ils se prêteront volontiers à expliquer plus en détail l'utilisation de la plate-forme Decision Moments pour Adobe Experience Cloud.



