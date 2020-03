Mindtree marktleider in digitale transformatie genoemd door ISG

Next-Gen ADM-Services Archetyperapport accentueert Mindtree's toewijding aan digitale business

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 9 maart 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, is door ISG erkend als een archetype leider in digitale transformatie. Het ISG Provider Lens Next-Gen ADM-Services Archetyperapport accentueert Mindtree's vermogens in voortdurende toetsing, agile ontwikkeling, toewijding aan digitale business en visie en toekomstige investeringen.

In het bijzonder merken ISG-analytici Mindtree's vermogens in digitale transformatie op. Ook omschrijft het rapport Mindtree als een opvallende speler in het gebruikmaken van gebundelde softwareplatforms en beheerde diensten. De erkenning van Mindtree's leiderschap vloeit voort uit haar vermogens in agile ontwikkeling, waar 65 procent van haar medewerkers zijn getraind in Scrum, 15 procent in SAFe en 10 procent in Kanban. Daarnaast ondersteunt Mindtree's dedicated digitale businessunit meer dan 100 klanten in cloud, automatisering, mobiliteit en AI.

Als bewijspunt voor Mindtree's voortdurende toewijding en investering in digitale transformative, benadrukt het rapport het Digital Pumpkin-ideeëncentrum van het bedrijf dat klanten helpt digitale oplossingen, versnellers en instrumenten te ontwikkelen en te verfijnen.

Het ISG Provider Lens™ Next-Gen Application Development & Maintenance Services Archetyperapport beoordeelt dienstverleners op basis van hun vermogen om traditionele ADM-diensten te verbeteren met opkomende technologieën en methodologieën, zoals agile, DevOps, automatisering en digitale en moderniseringstechnieken, om uitbestedingstrajecten voor applicaties te leveren. Het rapport beoordeelt ook vermogens van leveranciers om nieuwe benaderingen in te passen voor de ontwikkeling en levering van applicaties die zich richten op bedrijfsresultaten.

"Wij onderscheiden ons sterk met ons vermogen klanten digitale transformatiediensten te leveren die business aandrijven," aldus Manas Chakraborty, Global Head of Enterprise Service Lines bij Mindtree. "Dat wordt wel bewezen door het feit dat ISG ons erkent voor onze toewijding en ons vermogen om zeer uiteenlopende organisaties te ondersteunen bij hun digitale initiatieven. We kijken ernaar uit onze klanten te helpen te excelleren tijdens hun zakelijke reis."

Voor het volledige rapport, kijk hier: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-named-leader-next-gen-adm-services-isg-provider-lenstm-archetype-report-2020

Over ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) is een toonaangevend mondiaal onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van technologie. Als betrouwbare zakelijke partner voor meer dan 700 cliënten, waarvan er meer dan 70 behoren tot de top 100-ondernemingen ter wereld, is ISG toegewijd om ondernemingen, overheidsorganisaties, dienstverleners en technologieleveranciers te helpen met het realiseren van operationele uitmuntendheid en snellere groei. ISG is gespecialiseerd in diensten op het gebied van digitale transformatie, waaronder automatiserings-, cloud- en gegevensanalyse; sourcingadvies; diensten op het gebied van governance- en risicobeheer; diensten op het gebied van netwerkdragers; strategie- en operationeel ontwerp; verandermanagement; markt- en technologieonderzoek en -analyse. Bij het in 2006 opgerichte en in Stamford in de Amerikaanse staat Connecticut gevestigde ISG, zijn meer dan 1.300 digital-ready professionals in dienst, die actief zijn in meer dan 20 landen. Dit mondiale team staat bekend om zijn innovatieve denkwijze, marktinvloed, diepgaande sector- en technologische kennis, alsmede onderzoeks- en analytische capaciteiten van topkwaliteit die op de meest uitgebreide marktgegevens van de sector gebaseerd zijn. Kijk voor meer informatie op www.isg-one.com.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. "Born digital" in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 300 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 18 landen en meer dan 40 vestigingen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds".

