Mindtree publie les résultats du deuxième trimestre de l'année fiscale 2021

- Croissance générale des recettes de 3,1 % par rapport au trimestre précédent, en dollars

- Marge EBITDA à 19,6 % et marge PAT à 13,2 %

BANGALORE, Inde et WARREN, N.J., 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, qui guide ses clients pour obtenir des résultats commerciaux plus rapides, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre2020, comme approuvé par son conseil d'administration.

« Je suis heureux et encouragé par nos performances en matière de croissance générale, avec un chiffre d'affaires de 261 millions de dollars et un EBITDA de 19,6 % pour le trimestre. Nous apprécions la confiance de nos clients et remercions nos employés pour leur dévouement et leur esprit de collaboration sans faille en ces temps sans précédent. Notre approche consistant à redéfinir les possibilités dans le cadre de cette nouvelle normalité pour les entreprises nous a permis de réaliser une performance équilibrée au premier semestre. Cela a contribué à renforcer la confiance dans notre stratégie visant à tirer parti des atouts existants et à favoriser une croissance rentable en étant le partenaire de transformation des entreprises pour nos clients, en développant des talents prêts pour l'avenir et en apportant de la valeur à toutes nos parties prenantes », a déclaré Debashis Chatterjee, PDG et directeur général de Mindtree.

Principaux éléments financiers :

Trimestre clos le 30 septembre 2020

En USD :

Recettes de 261 millions de dollars (croissance de 3,1 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 3,7 % par rapport à l'année précédente)



Bénéfice net de 34,3 millions de dollars (croissance de 21,5 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 79,2 % par rapport à l'année précédente)

Dans l'INR :

Recettes à 19 260 millions ₹ (croissance de 0,9 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente)



Bénéfice net à 2,537 millions ₹ (croissance de 19,1 % par rapport au trimestre précédent / baisse de 87,9 % par rapport à l'année précédente)

Autres points forts :

Clients :

283 clients actifs au 30 septembre 2020



8 nouveaux clients ajoutés au cours du trimestre



1 nouveau client à 10 millions de dollars, pour un total de 24

Employés :

21 827 esprits Mindtree au 30 septembre 2020



Le taux d'attrition sur 12 mois est de 13,8 %

L'accord du deuxième trimestre est conclu avec des clients internationaux de premier plan :

Pour un client CPG mondial, Mindtree a été choisi comme partenaire stratégique pour la transformation numérique. Mindtree fournira des services gérés pour maintenir les plates-formes numériques, créer des actifs numériques et fournir des informations pour l'analyse en temps réel afin de prendre des décisions en temps utile.



Mindtree a élargi son engagement avec une banque nationale de premier plan aux États-Unis pour devenir son partenaire stratégique en matière de services gérés d'applications afin de rationaliser ses processus, de gérer et d'optimiser les applications technologiques et d'accélérer son parcours de transformation de l'entreprise.



Mindtree a remporté un contrat de plusieurs années avec une société suédoise de solutions médicales pour fournir un support d'application SAP et va migrer le SAP du client vers Microsoft Azure pour permettre un modèle d'exploitation DevSecOps basé sur la plate-forme.



Pour un des principaux détaillants d'électronique grand public du Royaume-Uni, Mindtree fournira des services aux utilisateurs finaux en utilisant des bots vocaux, la réalité augmentée et la réalité virtuelle (AR/VR) pour soutenir les magasins et les employés à distance.

Reconnaissance :

Mindtree est reconnu comme un expert en matière de services gérés pour Microsoft Azure, ce qui témoigne de l'expertise de Mindtree dans les services Cloud.



Une étude de cas numérique réalisée par Mindtree a été choisie parmi les 25 meilleures études de cas dans le « ISG Digital Case Study Book-2020 » pour une grande épicerie en ligne sur le thème « Delivering on the Promise of Data ».



Mindtree a été reconnu comme un leader dans la catégorie Managed Services Archetype dans le rapport ISG Provider Lens Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions 2020.



Mindtree est reconnu comme un leader au Royaume-Uni et aux États-Unis pour la transformation du système SAP S/4HANA, les services d'applications gérées pour SAP ERP et SAP Leonardo Services dans le rapport ISG Provider Lens SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners (Mid-Market) 2020.

Annonces

Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 15 octobre 2020, a déclaré un dividende intérimaire de 75 % (7,5 ₹ par action de valeur nominale de 10 ₹ chacune)

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services en technologie, aidant les entreprises à combiner évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Née dans le monde numérique en 1999, Mindtree fait aujourd'hui partie du groupe Larsen & Toubro. Elle applique sa connaissance approfondie du domaine à plus de 280 engagements auprès d'entreprises pour mettre fin au cloisonnement, éclaircir la complexité numérique et apporter de nouvelles initiatives sur le marché plus rapidement. Nous permettons aux TI d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la prestation continue pour stimuler l'innovation des entreprises. Exerçant des activités dans plus de 15 pays à travers le monde, nous sommes constamment considérés comme l'un des meilleurs milieux de travail, incarnant chaque jour notre culture gagnante soutenue par plus de 21 000 entrepreneurs, collaborateurs et esprits Mindtree.

Pour en savoir plus sur nous, visitez www.mindtree.com ou suivez-nous sur @Mindtree_Ltd.

Zone sûre

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence significative entre nos résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations prévisionnelles. Les conditions causées par la pandémie de COVID-19 pourraient réduire les dépenses technologiques des clients, ce qui affecterait la demande pour nos services, retarderait les décisions d'achat des clients potentiels et aurait un impact sur notre capacité à fournir des services de conseil sur site ; tous ces facteurs pourraient avoir un effet négatif sur nos revenus, nos marges et nos performances financières globales à l'avenir. Nos opérations peuvent également être gravement touchées par une série de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19 qui ne sont pas sous notre contrôle. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Pour de plus amples renseignements, contactez :

INDE

Tanuja Singh

Mindtree

+91-9741000266

[email protected]



Mindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059 ;

CIN : L72200KA1999PLC025564 Téléphone : + 91-80-6706-4000 Fax : +91 80 6706 4100 ;

E-mail: [email protected]/[email protected] site web : www.mindtree.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree