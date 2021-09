Mindtree reconnu par Great Place to Work® comme l'un des meilleurs lieux de travail en Inde pour les femmes en 2021

BANGALORE, Inde, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été reconnue par l'institut Great Place to Work® comme l'un des meilleurs lieux de travail (India's Best Workplaces™) pour les femmes en Inde en 2021 (Top 50 – Grandes entreprises).

Sur les 712 organisations évaluées pour être prises en compte dans cette liste, 512 organisations répondaient aux critères d'éligibilité suivants :

Les femmes salariées constituant au moins 10 % de leur effectif

Les femmes salariées partagent au moins 70 % d'avis positifs sur le Trust Index© — le cadre mondialement accepté de l'Institut Great Place to Work® utilisé pour mesurer l'expérience des employés

En outre, les organisations Great Place to Work-Certified™ ont ensuite été étudiées sur la base de la parité hommes-femmes en matière d'expérience et de représentation à tous les niveaux pour aboutir aux « India's Best Workplaces™ for Women 2021 ».

« La diversité et l'inclusivité sont essentielles à notre capacité à libérer la créativité, à stimuler l'innovation et à redéfinir les possibilités », a déclaré Debashis Chatterjee, PDG et directeur général de Mindtree. « Cette reconnaissance prestigieuse valide nos efforts inlassables pour construire un environnement véritablement inclusif où chaque individu se sent valorisé, respecté et responsabilisé, indépendamment de son sexe et de ses autres différences. Pour nous, des reconnaissances telles que celle-ci sont une question de fierté et de responsabilité. Plus d'un tiers de notre effectif mondial est composé de femmes professionnelles. Nous nous sommes engagés à faire passer ce chiffre à 40 % d'ici à 2030. »

« Une chose que les Best Workplaces™ for Women nous ont appris, c'est qu'indépendamment des défis posés par la pandémie ou même du secteur dans lequel elles opèrent, elles ont l'intention de construire un environnement diversifié, équitable et inclusif », a déclaré Sandhya Ramesh, responsable de la pratique de la diversité, de l'équité et de l'inclusion chez Great Place to Work® India. « Les voix de leurs employées, la qualité des pratiques inclusives et les actions prises en faveur d'une répartition équitable du pouvoir au sein de l'organisation en témoignent. »

Le rapport et la liste complète des India's Best Workplaces™ for Women 2021 peuvent être consultés ici https://www.greatplacetowork.in/women/ .

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une société mondiale de conseil et de services technologiques, qui aide les entreprises à allier échelle et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. « Née dans l'ère du numérique en 1999, Mindtree, qui fait désormais partie du groupe Larsen & Toubro, applique ses connaissances approfondies du domaine à 260 engagements d'entreprises clientes afin d'éliminer les cloisonnements, de donner un sens à la complexité numérique et d'accélérer la commercialisation de nouvelles initiatives. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison continue pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 24 pays à travers le monde, nous sommes régulièrement considérés comme l'un des meilleurs endroits où travailler, incarné chaque jour par notre culture d'entreprise composée de plus de 27 000 « Mindtree Minds » entreprenants, collaboratifs et dévoués.

Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree_Ltd

Pour plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]

À propos de Great Place to Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail, Great Place to Work® étudie depuis plus de trente ans l'expérience des employés et l'organisation des ressources humaines dans les organisations. Chaque année, plus de 10 000 organisations de plus de 60 pays s'associent au Great Place to Work® Institute pour évaluer, comparer et planifier des mesures visant à renforcer leur culture d'entreprise.

En Inde, les recherches menées par Great Place to Work® se sont concentrées sur l'état de la confiance sur le lieu de travail, sur les facteurs qui déterminent l'expérience des employés et sur son impact sur les résultats de l'entreprise. Les recherches révèlent qu'il existe une relation claire et directe entre l'engagement des employés et les performances financières, et que les meilleurs lieux de travail surclassent systématiquement les principaux indices boursiers en Inde.

En Inde, l'Institut s'associe chaque année à plus de 1100 organisations, dans plus de 22 secteurs d'activité, pour les aider à mettre en place des cultures de haute confiance et de haute performance (High-Trust, High-Performance Cultures™) conçues pour produire des résultats commerciaux durables. Des centaines de PDG et de responsables d'India Inc. font partie de la communauté des endroits où il fait bon travailler qui s'est engagée dans la vision de faire de l'Inde un endroit où il fait bon travailler POUR TOUS (great place to work FOR ALLTM).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.greatplacetowork.in/ et sur LinkedIn , Twitter , Facebook et Instagram .

