Mindtree werkt samen met Knauf om IT-transformatie-initiatieven te stimuleren

WARREN, N.J. en BANGALORE, India, 23 maart 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een toonaangevend bedrijf in digitale transformatie en technologiediensten, maakte vandaag bekend dat het een meerjarige overeenkomst heeft gesloten met Knauf, wereldleider in de productie van bouwmaterialen en constructiesystemen. Als voorkeursleverancier van Knauf zal Mindtree helpen om de IT-transformatie van het bedrijf te versnellen, een technologiekern op te bouwen die klaar is voor de toekomst, innovatie te stimuleren, de time-to-market te verkorten en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Knauf staat bekend om zijn producten van topkwaliteit. Het levert compatibele systeemoplossingen voor de bouw die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van innovatie, energie-efficiëntie, kosteneffectiviteit, prestaties en ontwerpkwaliteit. Als gevolg van de groei, maar ook door de veranderende verwachtingen van klanten, transformeert Knauf zijn bedrijfsarchitectuur, onder meer door nieuwe technologieën in te voeren, om de bedrijfsgroei beter te ondersteunen.

"We zijn er trots op dat we samen met Knauf, een merk dat synoniem staat voor producten en diensten van hoge kwaliteit, kunnen werken aan zijn digitale initiatieven om klanten sneller en efficiënter van dienst te kunnen zijn," aldus Venu Lambu, Executive Director en President, Global Markets, Mindtree. "Mindtree biedt de schaalgrootte, het wereldwijde bedrijfsmodel en de expertise in infrastructuur- en applicatiebeheer om hun digitale transformatie-initiatieven vooruit te helpen en de kwaliteit van dienstverlening te bieden waar ze bekend om staan," voegde hij eraan toe.

Mindtree zal diensten leveren op het gebied van applicatieontwikkeling en helpen bij het digitaliseren van hun infrastructuur, het transformeren van hun supply chain-systemen en het verder ontwikkelen van digitale platformen. De verbintenis zal gebruikmaken van toonaangevende IT-platformen en zal Knauf ook helpen te technologie-integratie te voltooien na de fusie.

