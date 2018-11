Mindtree wordt in Zinnov Zones-rapport in leiderschapszone geplaatst voor IoT-technologieservices

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, November 5, 2018 /PRNewswire/ --

Mindtree's expertise erkend in negen categorieën binnen het gehele IoT-ecosysteem

Mindtree, een internationale onderneming op het gebied van technologieservices en digitale transformatie, wordt in negen categorieën van de Zinnov Zones-serviceproviderbeoordeling voor IoT-technologieservices 2018 (Internet der Dingen) Technology Services 2018 in de leiderschapszone gecategoriseerd.

Mindtree is in de leiderschapszone gecategoriseerd van 'Overall IoT Services', alsook IoT Engineering, System Integration and Deployment, Connected Vehicles, Predictive Maintenance, Customer 360, Sensors and Devices Competency, Platform and Application Competency en Communications Competency.

De toename van IoT-gebaseerde apparaten en services om klantervaringen te verrijken in combinatie met nieuwe, baanbrekende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, intelligente automatisering en blokketen, versnelt het tempo van verandering binnen ondernemingen. Mindtree werkt samen met klanten om een transformationele klantervaring te creëren, door hun waardeketen te digitaliseren met behulp van oplossingen zoals Asset+ enGladius™ Connected Buildings.

Het Zinnov Zones-rapport is een belangrijke benchmark binnen de sector voor de positionering van technologieserviceproviders. De classificatie is gebaseerd op een gedetailleerde evaluatie van de lever- en servicecapaciteiten van ieder bedrijf, alsook schaalbaarheid, groei, innovatie en intellectueel eigendom en andere factoren. De schrijvers van het rapport houden in hun evaluatie bovendien rekening feedback en casestudies van zakelijke kopers.

"IoT met kunstmatige intelligentie aan de edge begint op te komen als krachtige drijfveer voor fundamentele verandering van bedrijfsmodellen van klanten en voor het ontwikkelen van digitaal-fysieke oplossingen waarmee klantervaringen steeds weer worden veranderd", aldus Raj Deshpande, Vice President, Enterprise Reimagination Business bij Mindtree. "Onze diepgaande expertise, geïmplementeerde oplossingen en samenwerkingen met toonaangevende academische instituten op het gebied van visieanalyse, zorgen ervoor dat we gelden als internationaal partner in de IoT-reis van onze klanten."

"De uitdagingen omtrent de implementatie van IoT-gebaseerde initiatieven zijn al net zo divers als complex", zo zegt Srinivas Rao Bhagavatula, Associate Vice President en Head IoT Practice, Digital Business bij Mindtree. "De oplossingen die Mindtree biedt voor asset intelligence en context sensing, ons vermogen om voort te borduren op bestaande oplossingen alsook onze vaardigheid op het gebied van implementaties op maat binnen de gehele IoT-waardeketen, stellen ons in staat zeer verschillende klantscenario's te bedienen."

De positionering van Mindtree benadrukt het vermogen van het bedrijf om klanten te helpen gebruik te maken van IoT-oplossingen om connected klantervaringen, bedrijfsvoering en producten te realiseren. Het rapport erkent tevens de end-to-end, 'metal to cloud' IoT-capaciteit van Mindtree: van hardware en Edge Intelligence tot cloud en analyse. Met deze capaciteiten kunnen klanten hun back-end waardeketen digitaliseren, alomvattende digitale klantervaringen creëren, praktische inzichten afleiden uit statistieken en nieuwe services en bedrijfsmodellen opzetten.

"Mindtree heeft aanzienlijk geïnvesteerd in IoT en AI om transformatie voor ondernemingen mogelijk te maken", zegt Sidhant Rastogi, partner bij Zinnov. "De firma heeft een bewezen staat van dienst wat betreft werken met IoT-platforms en accelerators voor connectiviteit, slimme bedrijfsruimten en oplossingen zoals bewaking van de levenscyclus van bedrijfsmiddelen, connected gebouwen en visieanalyse. De end-to-end capaciteiten in IoT-strategie en -consultancy, engineering-services en systeemintegratie hebben eraan bijgedragen dat de firma nu toonaangevend is in IoT-services."

Lees het hele rapport hier.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een internationale onderneming op het gebied van technologieconsultancy en -services en helpt Global 2000-corporaties omvang te verenigen met flexibiliteit om concurrentievoordeel te realiseren. Sinds het digitale ontstaan in 1999 rekenen inmiddels meer dan 340 grootzakelijke klanten op onze diepgaande kennis op dit gebied om silo's af te breken, inzicht te krijgen in digitale complexiteit en sneller nieuwe initiatieven op de markt te brengen. We stellen IT in staat mee te bewegen met de snelheid van het bedrijf, gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn actief in 17 landen en worden steeds weer gezien als een van de beste plekken om te werken wat dagelijks wordt verwezenlijkt door onze winnaarscultuur die bestaat uit 19.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree-minds'. Ga voor meer informatie naar http://www.mindtree.com of volg ons op twitter via @Mindtree_Ltd.

Over Zinnov

Zinnov werd opgericht in 2002 en heeft hoofdvestigingen in zowel Silicon Valley als Bangalore. In meer dan tien jaar heeft het bedrijf diepgaande kennis opgebouwd in engineering en op digitale vlakken. Zinnov assisteert klanten bij effectief gebruikmaken van internationale innovatie- en technologie-ecosystemen om innovatie en digitale transformatie te versnellen. Zinnov helpt klanten:

Te profiteren door hun technologiestrategie en bedrijfsmodellen te benchmarken ten opzichte van best practices van collega's en technologiestart-ups

Met grootschalige engineering en digitale transformatie door middel van globalisatie- en innovatieve betrokkenheidsmodellen

Hun M&A-strategie op te bouwen

Hun omzet te verhogen door ze te helpen relevante producten en services te identificeren voor opkomende markten

Met het Zinnov-team van ervaren professionals bedienen ze klanten in software, automobielsector, telecom en netwerken, semiconductorsector, consumentenelektronica, opslag, gezondheidszorg, bankwezen, financiële services en retail verticals in de VS, Europa, Japan en India.

Alle producten en bedrijfsnamen in dit artikel kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.

