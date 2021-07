MindX Sciences obtient un deuxième brevet sur l'évaluation du risque de suicidalité

INDIANAPOLIS, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- MindX Sciences Inc. a annoncé qu'elle avait obtenu un deuxième brevet américain pour l'évaluation du risque de suicidalité, sous licence de l'Université de l'Indiana. Le brevet couvre « les biomarqueurs et les méthodes de dépistage des niveaux d'expression des biomarqueurs pour prédire et suivre la suicidalité, ainsi que pour surveiller la réponse à un traitement du risque suicidaire et pour déterminer le risque suicidaire comme effet secondaire des antidépresseurs. »

Une personne meurt par suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Aux États-Unis, plus de 10 millions d'adultes par an ont des idées suicidaires, plus d'un million font des tentatives de suicide et plus de 50 000 meurent par suicide, des drames qui pourraient être évités. Selon l'OMS, chaque année, le suicide est à l'origine de plus de décès que la guerre et les homicides réunis et constitue la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans, derrière les accidents de la route. Les pays à revenu élevé enregistrent les taux de suicide les plus élevés. Les incidents sont trois fois plus nombreux chez les hommes que chez les femmes.

Le professeur A.B. Niculescu, MD, PhD, président et fondateur de MindX Sciences, a déclaré : « L'octroi d'un deuxième brevet sur les biomarqueurs objectifs est un grand pas en avant dans l'évaluation et la prévention du risque de suicide au niveau biologique. Comme pour les crises cardiaques, il faut identifier et traiter les facteurs de risque à un stade précoce, avant qu'un événement aigu ne se produise. Nous sommes très heureux d'apporter ce test et d'autres biomarqueurs issus du laboratoire de recherche à la communauté pour aider à sauver et à améliorer des vies. »

À propos de MindX Sciences

MindX Sciences Inc. s'efforce d'améliorer des vies en habilitant des approches de médecine de précision en matière de santé mentale. MindX Sciences dispose d'une solution de plateforme complète, basée sur des études de recherche clinique approfondies : du numérique (évaluations comportementales inédites sous forme d'apps) au moléculaire (tests sanguins inédits) pour permettre des thérapeutiques ciblées (avec des médicaments existants, réadaptés et nouveaux). L'accent est mis sur la fourniture d'outils objectifs pour la suicidalité, ainsi que pour les troubles mentaux très répandus (dépression, trouble bipolaire, PTSD, anxiété, schizophrénie) et la douleur, qui créent de la souffrance par eux-mêmes et augmentent le risque de suicidalité. L'accent est mis à moyen terme sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. A long terme, il s'agit de promouvoir la longévité active. L'évaluation précise, le traitement et la prévention des troubles de la santé mentale auront un effet transformateur sur la société. Nous sommes au milieu d'une pandémie de santé mentale, qui s'ajoute à la pandémie de COVID et à ses effets perturbateurs directs (biologiques) et indirects (socio-économiques). Les produits de MindX sont plus que jamais nécessaires. Pour en savoir plus, consultez : https://mindxsciences.com/products/

Contact : Sunil Hazaray, [email protected]

