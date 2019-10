Mineira Livvia Bicalho celebra carreira eclética

Em 2016, lançou nacionalmente o seu novo single - "Tocando a Terceira". A música caiu no gosto do público e ficou entre as mais pedidas nas rádios de Minas Gerais. Já em 2017, lançou uma nova música de trabalho, a "Desacelera", que ganhou um clipe super produzido com a assinatura de André Caverna e produção musical de Blener Maycom, profissionais reconhecidos no meio musical. Não à toa, o single obteve logo nos primeiros dias mais de 400 mil visualizações no YouTube.

Alçou novos vôos e passou a morar no maior centro da música sertaneja, na capital Goiânia. Ela tem shows em quase todos os fins de semana. A agenda se intensificou e a mudança, juntamente com as novas experiências, a fez se desenvolver ainda mais como cantora e também como digital influencer. Assim, como uma mulher eclética, transita em várias áreas.

Com mais de 70 mil seguidores e 1 milhão de impressões apenas no Instagram, isso sem contar os canais em outras redes sociais, como YouTube e Vevo, e aplicativos de música, firmou mais de 150 parcerias de sucesso com a utilização de sua imagem e influência. Transmitindo credibilidade e responsabilidade, o que conta muito para empresas, representou marcas nacionalmente conhecidas, tais como: Arezzo, Carmen Stefeens, Chiquinho Sorvetes, Imaginarium, aplicativo Garupa, Bobs, Melissa, Loucos e Santos, Avon, Hinode, Mary Kay, Divero Jeans, Ronelly, entre outras.

Empresária no ramo de moda, inclusive com marca própria de óculos Griffe lb, cantora, influencer, casada e mãe de dois filhos, Livvia não se cansa de buscar aprendizados e de consolidar seus talentos. Os resultados são reconhecimento, seguidores e premiações. Neste ano, foi Destaque Mineiro na região de Piracicaba (MG) como digital influencer. "Sou dinâmica e me dedico com amor ao que faço. Consigo atuar de forma que uma profissão contribua para a outra. A cantora me tornou influencer e sou feliz com as oportunidades. O público sente isso", enfatiza a artista.

Dona de uma bela e original voz, Livvia Bicalho não para e se destaca com seu profissionalismo. O crescente público é um grande incentivo.

