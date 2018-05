Minera San Cristóbal anuncia aceitação no Conselho Internacional de Mineração e Metais

Primeira empresa de mineração da Bolívia aceita no ICMM, a Minera San Cristóbal credita seu sucesso ao papel vital que sua empresa-mãe, Sumitomo, desempenhou como uma investidora comprometida com as melhores práticas da indústria. As melhores práticas corporativas da Sumitomo combinam tecnologia de ponta, investimentos na força de trabalho local e formação e treinamento adequados dos empregados como as chaves para gerar receitas para os acionistas e ao mesmo tempo ter um impacto positivo sobre as comunidades locais.

O presidente da Minera San Cristóbal, Mitsuhiro Hirano, explica: "Por meio das metódicas exigências operacionais fornecidas por nossa empresa-mãe, Sumitomo, a Minera San Cristóbal se tornou a maior e mais lucrativa mina da Bolívia para zinco, chumbo e prata. Nossa entrada para o ICMM reafirma nossa dedicação ao desenvolvimento sustentável e aos valores corporativos éticos que a Sumitomo nos incutiu desde o nosso primeiro dia de atividades. Com orientação e apoio contínuos, nós prosseguiremos elevando o nível de nossas atividades bolivianas, para crescer e florescer".

Tom Butler, CEO do ICMM, acrescentou: "Estou encantado de dar as boas-vindas à Minera San Cristóbal como um novo membro do ICMM. A MSC tem demonstrado verdadeira liderança em seu desempenho ambiental e social, e possui valiosa experiência para compartilhar com nossos outros membros. Com um portfólio de atividades sul-americanas e sede na Bolívia, a Minera San Cristóbal trará diversidade geográfica adicional para o Conselho".

O Princípio Empresarial que guia a Sumitomo, baseado em filosofias japonesas, incentiva seus empregados a manterem um equilíbrio harmônico entre o individuo, o país e a sociedade como a chave para uma atividade de sucesso. Encontrando seu fundamento na ideologia da Sumitomo, a Minera San Cristóbal busca liderar os padrões de mercado bolivianos e regionais para a indústria da mineração, que enfatizam a dedicação das empresas ao impacto ambiental mínimo e às relações sustentáveis com as comunidades locais.

Sobre a Sumitomo Corporation

A Sumitomo Corporation (japonês: 住友商事株式会社 forma romanizada (Hepburn): Sumitomo Shōji Kabushiki-gaisha) é uma importante empresa Fortune 500 de investimentos em negócios e de comércio mundial, com 107 locações em 65 países e 22 locações no Japão. O inteiro SC Group consiste de mais de 900 empresas e mais de 70.000 empregados. A SC conduz transações de commodity em todos os setores utilizando redes mundiais, oferece vários financiamentos a clientes relacionados, atua como uma organizadora e coordenadora de vários projetos e investe em empresas para promover maior potencial de crescimento. As principais áreas de negócios da SC incluem produtos de metal, sistemas de transporte e construção, infraestrutura, mídia e TCI, imóveis para moradia e mercado imobiliário, recursos minerais, energia e produtos químicos e eletrônicos.

Sobre a Minera San Cristóbal

Situada na província de Nor Lípez, no Departamento de Potosí, a Minera San Cristóbal é a mais importante iniciativa de mineração da Bolívia. As operações combinam o uso de tecnologia de ponta com constantes treinamentos dos empregados, um controle rígido da saúde e da segurança industrial e ocupacional, preservação ambiental e compromisso social com as comunidades. A MSC visa contribuir para o desenvolvimento do Departamento de Potosí, região onde atua, e do país como um todo.

FONTE Minera San Cristóbal

SOURCE Minera San Cristóbal