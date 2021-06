Mineração Vale Verde conclui a construção na mina de cobre-ouro Serrote antes do previsto e dentro do orçamento

LONDRES, 1 de junho de 2021 /PRNewswire/ --

Destaques

A construção da mina e da usina de processamento de cobre-ouro Serrote foi concluída antes do prazo e dentro do orçamento

Isso demonstra a capacidade da Appian de identificar, adquirir e desenvolver ativos de alta qualidade na produção

A MVV entregou o projeto com um histórico de segurança líder, executado com sucesso durante os desafios da pandemia da COVID-19

A mina tem uma vida inicial de 14 anos, baseada em um subconjunto dos recursos minerais definidos, e está visando a produção de 22 ktpa de cobre equivalente [1]

O concentrado de alto grau proporcionará um valor de mercado premium, com custos mais baixos de transporte a jusante e pegada de carbono

A MVV está bem posicionada no segundo quartil inferior da curva de custo de cobre, beneficiando-se de tendências de demanda de longo prazo para eletrificação e descarbonização

Valor significativo além do plano inicial por meio de extensões de vida da mina e oportunidades de expansão da usina

O primeiro carregamento de concentrado de cobre-ouro-prata de alto grau está previsto para novembro de 2021

A Mineração Vale Verde Ltda. ("MVV" ou a "Empresa") e a Appian Capital Advisory LLP ("Appian") têm o prazer de anunciar a finalização da construção da mina e da usina de processamento de cobre-ouro de Serrote ("Serrote") localizada em Alagoas, Brasil.

Este importante marco foi alcançado pela MVV antes do previsto e dentro do orçamento, ao mesmo tempo em que mantém um histórico de segurança líder do setor. A construção foi concluída com segurança, enquanto administrava os desafios apresentados pela pandemia global da COVID-19. A liderança, a estrutura organizacional e as práticas de trabalho da MVV protegeram seus funcionários e foram fundamentais para o sucesso da conclusão deste projeto.

Esse progresso foi impulsionado pela execução de alto calibre da equipe em Alagoas, cumprindo a estratégia operacional implementada pela equipe líder de gestão da MVV e pela Appian. Agora, o foco está na transição para operações em estado estacionário e na aceleração durante o segundo semestre de 2021, com fluxos de trabalho de prontidão operacional, programas de treinamento de funcionários e workshops de gestão de riscos bem avançados.

Isso segue o anúncio em fevereiro de que a MVV havia garantido um empréstimo de financiamento de projeto de US$ 140 milhões, a maior transação independente de financiamento de projetos de mineração greenfield anunciada desde o início de 2020 e o início do COVID-19, demonstrando os sólidos fundamentos de Serrote. A MVV continua bem financiada por meio da aceleração com o apoio da Appian e de seu grupo credor.

O primeiro carregamento de concentrado da MVV está previsto para novembro de 2021. A MVV produzirá um concentrado de cobre bornita-calcopirita de alto grau, com créditos de subprodutos de ouro e prata. A natureza de alto grau do concentrado renderá um valor premium no mercado e reduzirá os custos de transporte a jusante e a pegada de carbono em comparação com os concentrados de cobre típicos.

A Serrote produzirá uma média de aproximadamente 22 ktpa de cobre equivalente ao longo de uma vida útil inicial de mina de 14 anos a partir de uma mina a céu aberto de baixa faixa que fornece uma planta de processamento de 4,1 Mtpa. Esta vida inicial da mina explorará uma reserva mineral de 52,7 Mt com classificação de 0,6% Cu e 0,1 g/t. A MVV está trabalhando agora para desbloquear um valor positivo substancial por meio da definição de um plano de expansão para o maior recurso medido e indicado de 108,9 Mt em Serrote, bem como para desenvolver planos destinados a gerar valor por meio do recurso de óxido conhecido e depósitos de satélite próximos que estão sendo perfurados e expandidos.

A perspectiva atual de cobre aprimora ainda mais a economia altamente atraente do projeto com a expectativa de que a MVV produza a um custo de caixa ascendente de ~US$ 1,41/lb Cu e gere margens de EBITDA anuais de mais de 60%, nos preços de commodities de consenso de mercado e previsões de FX. O projeto Serrote está bem posicionado no segundo quartil inferior da curva de custo de cobre em uma base de AISC.[1]

Nossa prioridade continua sendo a segurança de nossos funcionários e das comunidades que hospedam nossas operações, e com a conclusão da construção, a Appian e a MVV continuam comprometidas com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) da categoria, incluindo a conformidade com os Princípios do Equador e com os Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Social da IFC.

Paulo Castellari, CEO da MVV & Appian Brasil, comentou:

"Esta é uma conquista fantástica para a MVV, ressaltando a experiência técnica, operacional e de financiamento de nossa talentosa equipe. A conclusão da construção de acordo com o cronograma e abaixo do orçamento mais uma vez demonstra o sucesso do modelo de negócios da Appian, e estou particularmente orgulhoso de nosso histórico de segurança e capacidade de superar as expectativas, apesar da pandemia.

"Em Serrote, temos um ativo de alta qualidade com baixos custos de produção, uma longa vida útil da mina e um aumento significativo com potencial de expansão futura. O cobre continua sendo uma mercadoria incrivelmente atraente e a MVV está idealmente posicionada para se beneficiar do crescente foco global em eletrificação e descarbonização."

Sobre a Mineração Vale Verde Ltda.

A MVV é proprietária e operadora do projeto Serrote, um ativo de desenvolvimento greenfield de cobre-ouro a céu aberto, como minimização de risco, atualmente em estágio avançado de construção, localizado em Alagoas, Brasil. A empresa está sediada em Belo Horizonte, com uma equipe de gestão de alta qualidade com ampla experiência local e internacional operando na unidade.

Após a aquisição do ativo pela Appian em meados de 2018, um Estudo de Viabilidade Definitiva ("EVD") atualizado foi concluído delineando uma vida útil inicial da mina de 14 anos com produção de aproximadamente 24 mil toneladas de cobre equivalente por ano em um concentrado premium de alto grau. Estima-se que o projeto Serrote esteja bem posicionado no segundo quartil inferior da curva de custo de cobre em uma base total do custo de caixa.

A MVV está buscando várias oportunidades de expansão além da vida inicial da mina, com mineralização definida significativa fora do plano atual de mineração, bem como vários recursos de satélite e alvos dentro da distância de transporte da infraestrutura da planta planejada. Menos de 50% do recurso global de 112 Mt está atualmente contido no plano da mina, com perfuração ativa e planos de crescimento em curso para aumentar o estoque a ser minerado.

Sobre a Appian Capital Advisory LLP

A Appian Capital Advisory LLP é uma consultora de investimentos de fundos de capital privado focados em valor de longo prazo que investe exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração.

Com um portfólio operacional global e quase cinco mil funcionários, a Appian é uma consultora líder de investimentos no setor de metais e mineração, com experiência global em toda a América do Sul, América do Norte, Austrália e África e um histórico de sucesso no apoio a empresas para que atinjam suas metas de desenvolvimento.

A Appian tem uma equipe mundial de 46 profissionais experientes com escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte e Sidney.

Para mais informações, acesse www.appiancapitaladvisory.com ou encontre-nos no LinkedIn ou Instagram.

[1] Produção de cobre equivalente e AISC com base em preços de commodities de longo prazo de US$ 3,20/lb Cu, US$ 1.700/oz Au e US$ 22,00/oz Ag e 5,00 BRL:USD.

