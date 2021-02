Mineração Vale Verde obtém o financiamento da dívida de US$ 140 milhões para o desenvolvimento do projeto Serrote

LONDRES, 4 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ --

Destaques

Financiamento por dívida de US$ 140 milhões obtido para financiar integralmente o projeto até a produção

É a maior transação financeira de um projeto de mineração greenfield desde o início de 2020 e do surto de COVID-19, o que destaca a solidez da base estrutural do projeto

A construção está progredindo bem, no prazo e alinhada com o orçamento, mais de 90% está concluída agora

O desenvolvimento do projeto tem sido mantido de acordo com o plano, apesar da COVID-19, e, ao mesmo tempo, está garantindo a segurança de todos os funcionários da MVV

Contrato de compra e venda firmado com um operador internacional

A Mineração Vale Verde Ltda. ("MVV" ou a "Empresa") e a Appian Capital Advisory ("Appian") têm o prazer de anunciar que a MVV assegurou um financiamento por dívida de US$ 140 milhões para finalizar o desenvolvimento do projeto Serrote de cobre-ouro ("Serrote") localizado em Alagoas, Brasil. O financiamento financiará todos os custos de desenvolvimento remanescentes, estando o projeto agora totalmente financiado até a produção.

A empresa executou a documentação definitiva com ING Capital LLC, Natixis, New York Branch e Societe Generale (os "MLAs"), para um mecanismo de financiamento de US$ 140 milhões para o projeto, a maior transação financeira de um projeto de mineração greenfield a ser anunciada desde o início de 2020 e o surto da COVID-19. Uma extensiva diligência técnica, jurídica, ambiental e social realizada pelos MLAs é um forte endosso das bases robustas do Projeto Serrote, da qualidade da equipe de gestão da MVV, assim como da força da Appian como patrocinadora. O financiamento destaca ainda mais o compromisso da Appian e de sua carteira de empresas com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), incluindo a conformidade com os Princípios do Equador e os Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Socioambiental da International Finance Corporation (IFC). A MVV conseguiu o fechamento financeiro e começou os levantamentos de crédito da instalação.

Como parte do pacote geral de financiamento do projeto, o Fundo dos Recursos Naturais II Appian receberá um royalty de uma parte da produção de ouro do projeto.

Atualização do projeto e principais marcos

O projeto Serrote planeja obter a primeira produção no segundo semestre de 2021. A construção está progredindo no prazo e de acordo com o orçamento, com mais de 94% da execução geral do projeto concluída. A finalização da parte mecânica foi alcançada em diversas áreas com atividades de pré-comissionamento e programas com disponibilidade operacional também bem avançados para garantir a produção eficiente e tranquila e permitir que as operações comecem com segurança.

Vários marcos importantes foram alcançados em 2020, a maioria antes do planejado. Entre eles, a construção da unidade de armazenamento de rejeitos da fase I; a assinatura de um acordo de compensação com um operador internacional para apoiar o financiamento; a construção e a montagem da nova linha de energia 230 kV de 21 km; e a construção da maior parte da infraestrutura das principais fábricas de processamento. O pré-decapeamento da fase I também foi concluído e o pré-decapeamento geral está bem adiantado, com aproximadamente 6 milhões de toneladas de terra transferidas até o momento e iniciada a armazenagem de minério fresco. O forte impulso operacional prosseguiu em 2021 com o projeto alcançando recentemente outro marco significativo com o processamento do primeiro minério através do triturador primário.

Conforme anunciado anteriormente em agosto de 2019, a Appian concluiu um Estudo de Viabilidade Definitiva ("EVD") antes de iniciar a construção, o qual destacou a economia prolífera do projeto. Como descrito no EVD, espera-se que o projeto produza aproximadamente 20 ktpa equivalente de cobre ao longo da vida inicial de 14 anos da mina a partir de uma mina a céu aberto, com baixa faixa de decapeamento, para abastecer uma usina de processamento com 4,1 Mtpa. A vida inicial da mina do projeto Serrote explorará uma reserva mineral de 52,65 Mt, graduação 0,6% Cu e 0,1 g/t, estabelecida em US$ 3,00/lb Cu, com possibilidades de ganho substanciais por meio de uma expansão potencial em um Recurso Indicado e Medido maior que 108,85 Mt no projeto Serrote, bem como por meio do potencial de alguns depósitos descentralizados nas proximidades.

O ambiente macroeconômico atual melhora ainda mais a economia altamente atraente do projeto com a expectativa que a MVV produza AISC de aproximadamente US$ 1,33/lb Cu e gere margens EBITDA anuais estáveis maiores que 65%, nas taxas de câmbio e preços de mercadorias atualmente em vigor.

COVID-19

O projeto Serrote permaneceu operacional apesar dos desafios causados pela pandemia da COVID-19. Nossa prioridade continua sendo a segurança de nossos funcionários e das comunidades nas quais atuamos, e ajustamos as nossas práticas de trabalho para proteger os funcionários de modos mais eficazes, permitindo que continuemos dentro do cronograma com o desenvolvimento.

Paulo Castellari, CEO da MVV e da Appian Brasil, comentou:

"Estou satisfeito por termos sido capazes de assegurar esse financiamento para o projeto Serrote, que com a finalização do pacote de financiamento geral, dará suporte para a conclusão do desenvolvimento do projeto e a entrega da primeira produção. É um desenvolvimento importante que reconhece o progresso contínuo e os principais marcos alcançados até o momento e destaca a atratividade deste depósito de cobre-ouro de alta qualidade. O enorme progresso que fizemos durante a pandemia também é prova do árduo trabalho e determinação de nossos funcionários, e espero que a produção do projeto Serrote comece dentro do prazo e de acordo com o orçamento."

A Endeavour Financial atuou como consultora financeira da Empresa. Norton Rose Fulbright LLP atuou como a consultora jurídica da Empresa.

Sobre a Mineração Vale Verde Ltda.

A MVV está desenvolvendo o projeto Serrote, um ativo de desenvolvimento greenfield de cobre-ouro a céu aberto, com minimização de risco, atualmente em estágio avançado de construção, com todas as principais licenças em vigor, localizado em Alagoas, Brasil. A empresa está sediada em Belo Horizonte, com uma equipe de gestão da alta qualidade com ampla experiência local e internacional operando na unidade.

Após a aquisição da Appian do ativo em meados de 2018, um EVD atualizado foi realizado descrevendo uma vida inicial da mina de 14 anos com produção de aproximadamente 20 mil toneladas de cobre equivalente por ano em uma concentração premium de alto grau. Espera-se que o projeto Serrote esteja bem posicionado no segundo quartil da curva de custo de cobre em uma base total do custo caixa.

A MVV está buscando várias oportunidades de expansão além da vida inicial da mina, com mineralização definida significativa adicional ao plano atual de mineração, bem como vários recursos descentralizados e alvos dentro da distância de transporte da infraestrutura das usinas planejadas. Menos de 50% do recurso global de 112 Mt está atualmente contido no plano de mineração, com perfuração ativa e planos de crescimento em curso para aumentar o estoque a ser minerado.

Sobre a Appian Capital Advisory LLP

A Appian Capital Advisory LLP é a consultora de investimentos de valor de longo prazo focada em fundos de capital privado que investe exclusivamente na mineração e em empresas relacionadas à mineração.

A Appian é uma consultora líder de investimentos no setor de metais e mineração, com experiência global em toda a América do Sul, América do Norte, Austrália e África e um histórico bem-sucedido de apoio às empresas para atingir suas metas de desenvolvimento, com um portfólio operacional global supervisionando quase 5.000 funcionários.

A Appian tem uma equipe global de 37 profissionais de investimentos com escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte e Sydney.

FONTE Mineração Vale Verde Ltda; Appian Capital Advisory LLP

