MING lance la 20.01 Série 3, avec le premier cadran au monde en « fusion de borosilicate »

LA CHAUX-DE-FONDS, Switzerland, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Horologer MING, une marque horlogère indépendante primée, poursuit la tradition d'intégrer de nouvelles technologies dans ses montres « Projets Spéciaux Cave » avec la nouvelle MING 20.01 Série 3. C'est la première montre au monde à présenter un cadran en borosilicate issu d'une fusion et contenant 600 poches de géométrie variable dans un motif radial. Ce chef d'œuvre a pu être réalisé grâce à un partenariat avec Femtoprint SA. Les poches sont remplies à la main individuellement avec un mélange liquide de Super-LumiNova X1 pour créer un cadran unique avec une lueur intense.

La 20.01 Série 3 est équipée du mouvement AgenGraphe d'Agenhor, l'un des mouvements chronographes des plus complexes disponibles de nos jours. Ce-dernier est doté de nombreuses fonctionnalités avancées telles qu'un coeur de chronographe central modulaire, un embrayage de couplage exclusif ainsi qu'un transmission et un organe réglant anti-jeu. Il est présenté dans une configuration unique réalisée pour MING avec remontage manuel, ponts et platine en plaqué or rose 5N et un anglage diamanté poli.

Cet ensemble est logé dans un boîtier en or rose 5N 18k – réhaussé par des cornes « flying blade » signées MING et un container en titane DLC provoquant un très joli contraste avec le reste de la boîte. La 20.01 Série 3 est complétée par une boucle en or rose 5N et un bracelet anthracite en chèvre avec doublure alcantara de Jean Rousseau Paris.

Ce modèle est disponible au prix de CHF 43'500 et exclusivement sur www.ming.watch. La production sera limitée à 20 pièces, les livraisons devant commencer en octobre 2024. En plus d'une garantie de deux ans, sont inclus dans le prix une assurance WAX Shield d'un an contre le vol et un service gratuit durant les cinq premières années à compter de la date d'acquisition.

Spécifications MING 20.01 Série 3 :

Boîtier en or rose 18 carats 5N et titane grade 5, diamètre 41,5 mm, épaisseur 14,2 mm

Glaces saphir bombées avec revêtement antireflet double face

Cadran topographique en borosilicate de 1,3 mm d'épaisseur, avec 600 poches remplies à la main de Super-LumiNova X1 liquide

Cal. Agengraphe 6361.M1 Agenhor pour MING, remontage manuel, ponts et platine plaqués en or rose 5N, anglage poli, réserve de marche 55h

Bracelet anthracite en cuir de chèvre par Jean Rousseau Paris

2 ans de garantie

Assurance WAX Shield gratuite d'un an contre le vol

Un service gratuit compris dans les cinq ans suivant l'achat

Fabriquée en Suisse

À propos de MING :

Horologer MING est une marque de montres indépendante dont l'objectif est de raviver l'enthousiasme et l'esprit de découverte chez les amateurs de montres. Nous nous consacrons à créer une esthétique raffinée et à repousser les limites des matériaux, de la mécanique et de l'ingénierie. Cela nous a valu de nombreuses distinctions, y compris le prix « Révélation Horlogère » au Grand Prix d'Horlogerie de Genève en 2019. Les produits de MING sont disponibles exclusivement en ligne sur www.ming.watch. Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur Instagram afin d'être les premiers à obtenir les dernières actualités de MING.

MING est une marque déposée à l'échelle internationale de Horologer MING SA, en Suisse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484470/MING20_01S3_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484471/MING20_01S3_2.jpg